【映像】「くそ女が…」熊元プロレスが怒った女子アナ

1月18日（日）放送の『有吉クイズ』（テレビ朝日系列）はお互いに気になったことをメモし合いながら旅をする「メモドライブ独身男女編」完結回。イワクラ（蛙亭）、蓮見翔（ダウ90000）、渡辺隆（錦鯉）、兼近大樹（EXIT）、熊元プロレス（紅しょうが）、中川安奈の独身男女6人が3対3で集結。

ドライブ中は運転する兼近を助手席から見つめ「ハンドル持つ指がきれいや」とメモするなどときめいていた熊元。ペアでプリを撮影する場面では熊元は蓮見とペアになり、仲良く撮影。「イエスフォーリンラブ」と落書きした2ショットプリを見て「泣きそうなぐらい楽しかった」と感激し、心の声をメモに残していた。

しかし、BBQが始まると次第に場の空気が変化していく。蓮見は中川と隣に座り、渡辺から「二人の世界入りすぎ」とメモに書かれるほど急接近。さらに、焼きそばやナスの調理センスをめぐるもめごとや、熊元の創作フルーツポンチが不評に終わったことでも現場の空気はギスギス。「バラバラでいただきたい……」と中川がメモする一方で、熊元は「作った時間とみんなの反応が比例してない」「もっと感想が欲しい」とフラストレーションを溜める。

終盤になり、不評だった熊元作のフルーツポンチをおかわりしようとした兼近に対し中川が「えっ…いくんですか？」と発言すると、熊元の気持ちはついに爆発。「中川のくそ女が…中川を誰か帰らせてくれ！」と嫌悪感をあらわにし、怒りのメモを残した。渡辺も「中川さん 天然失礼」とメモを残し、スタジオは笑いの渦に包まれていた。