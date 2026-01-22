¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡ÙÆÃÄê¤ÎÊ¸»ú¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ï¤¶¤À¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¥é¥ó¥À¥à¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©Àï!? Á´¤Æ¤Î¤ï¤¶¤Ç¾¡Íø¤òÌÜÉ¸¤Ë10Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯Çû¤ê¥×¥ì¥¤¤ò¤´¾Ò²ð
¡¡¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¼«¿È¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ËÀ©¸Â¤òÀß¤±¡¢ËÜÍè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÆñ°×ÅÙ¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤àÇû¤ê¥×¥ì¥¤¡£
¡¡Æ±¤¸ºîÉÊ¤ò·«¤êÊÖ¤·Í·¤Ö¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤ëÇû¤ê¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¼Â¶·¥×¥ì¥¤Æ°²è¤ÎÆ°²è¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¤â¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤ÇÆÃÄê¤ÎÉð´ï¤À¤±¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢RPG¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë²á¹ó¤Ê¤â¤Î¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¥²¡¼¥à²èÌÌ¤½¤Î¤â¤Î¤ò±£¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹ÌÜ±£¤·¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¡¢¥²¡¼¥à¤Î³°¤ËÇû¤ê¤òÀß¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡¦Çû¤ê¤Ç¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥ì¥¤¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤âÅê¹Æ¤¬Â³¤¯¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÇû¤ê¥×¥ì¥¤Æ°²è¡£¥¿¥¹¥¯¤µ¤ó¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¡Ø¥Ý¥±¥â¥óµ»¤ÎÆ¬Ê¸»úÇû¤ê¡¡¡Ö¡û¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ëµ»¤À¤±»È¤Ã¤Æ¥é¥ó¥À¥à¥Þ¥Ã¥Á¡ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡ÖÆÃÄê¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤â¤Ä¤ï¤¶¡×¤À¤±¤ò»È¤Ã¤ÆÂÐ¿ÍÀï¤ËÄ©¤ß¡¢Á´¤Æ¤Îµ»¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼X¡¦Y¡Ù°Ê¹ß¤Î¥á¥¤¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅê¹Æ¤¬Â³¤¯Çû¤ê¥×¥ì¥¤Æ°²è¡£
¡¡º£²ó¤Ï¼«¤é¤¬Äê¤á¤¿Á´¤Æ¤Î¤ï¤¶¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á10Ç¯°Ê¾å¤âÅê¹Æ¤ÎÂ³¤¯¡¢Ä¹´üÇû¤ê¼Â¶·Æ°²è¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Æ¬Ê¸»ú¡Ö¤¢¡×¤À¤±¡ªÆ±¤¸Æ¬Ê¸»ú¤Î¤ï¤¶¤À¤±¤ò»È¤¦¥Ý¥±¥â¥óÇû¤ê¼Â¶·
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¤ï¤¶¡É¤ËÇû¤ê¤òÀß¤±¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÇû¤ê¥×¥ì¥¤Æ°²è¡£
¡¡Àè¤Ë¤â·Ú¤¯¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2014Ç¯¤Ë¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼X¡¦Y¡Ù¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤âÅê¹Æ¤ÎÂ³¤¯Èó¾ï¤ËÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¼Â¶·¥×¥ì¥¤Æ°²è¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡¡ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥È¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ï¤¶¤ò¡ÖÆÃÄê¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤â¤Ä¤ï¤¶¡×¤À¤±¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Çû¤ê¡£
¡¡ÆÃÄê¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ÏÆ°²è¤´¤È¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð½é²ó¤«¤é6²óÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼X¡¦Y¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¡¦¥¢¡×¤¬Æ¬Ê¸»ú¤Î31¸Ä¤Î¤ï¤¶¤À¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¥é¥ó¥À¥à¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÇû¤ê¤Ï¤¿¤ÀÆÃÄê¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Î¤ï¤¶¤ò»È¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆÃÄê¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Î¤ï¤¶¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¾¡¤Ä¡×¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£
¡¡»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â1ÅÙ¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¤ÇÌµ¸ú¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÌ¤»ÈÍÑ¤ÈÆ±µÁ¡£¤ï¤¶¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸ú²Ì¤ä¥À¥á¡¼¥¸¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥Ð¥È¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤½¤Î¤ï¤¶¤ò»È¤Ã¤¿¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸Â¤é¤ì¤¿ÁªÂò»è¤«¤éÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¾¡¤Á¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÂÐÀï´Ä¶¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤ï¤¶¹½À®¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡10Ç¯°Ê¾å¤âÅê¹Æ¤ÎÂ³¤¯ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡¢ËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç162ËÜ¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢50²»¤Ç¤Ï¡Ö¤ë¡×¤Þ¤Ç¡¢±Ñ¿ô»ú¤Ç¤Ï¡Ö1¡¦3¡¦D¡¦G¡¦V¡¦Z¡×¤Î¤ï¤¶¤ÇÄ©Àï¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡50²»¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï²áµî¤ËÃ£À®¤·¤¿Æ¬Ê¸»ú¤Ç¤ÎÄ©Àï¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢²áµî¤Î»öÎã¤Ç¤Ï½é²ó¡Á6²óÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Æ¬Ê¸»ú¡Ö¤¢¡¦¥¢¡×¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢¿·ºî¤Ç¿·¤¿¤Ê¤ï¤¶¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇºÆ³«¡£
¡¡¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥É¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¤ä¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÆ¬Ê¸»ú¡Ö¤¢¡¦¥¢¡×¤Î¤ï¤¶¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ»¹½À®¤ÇÄ©¤à¥é¥ó¥À¥à¥Þ¥Ã¥Á
¡¡Æ°²è¤´¤È¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿Æ¬Ê¸»ú¤Î¤ï¤¶¤À¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¥é¥ó¥À¥à¥Þ¥Ã¥Á¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼X¡¦Y¡Ù¤Ç¤Î½é²óÆ°²è¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤âÅê¹Æ¤ÎÂ³¤¯ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¥¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡Æ°²è¤Ç¤ÏÆÃÄê¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Î¤ï¤¶¤À¤±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¼ê»ý¤Á¤Ç¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤ß¡¢»þ¤Ë¤Ï¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Á¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð½é²ó¤È¤Ê¤ëÆ¬Ê¸»ú¡Ö¤¢¡¦¥¢¡×¤ÎPart1¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤ï¡×¤Ê¤É¤â»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢20Ê¬¤â¤ÎÄ¹´üÀï¤ò¼ýÏ¿¡£
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¤ï¤¶¤ò»È¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¸òÂØ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¸«»ö6¤Ä¤Î¤ï¤¶¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¾¡Íø¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¤ï¤¶¹½À®¤Ç¤¤¤¤Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¯¥³¥á¥ó¥È¤ä¥Ð¥È¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¾¡°ø¤òÃµ¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¡¦¥¢¡×¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ï¤¶¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ¬Ê¸»ú¤Ç¤Ï¡¢Part1¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¥Ð¥È¥ë¤é¤·¤¤¥×¥ì¥¤¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤ï¤¶¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤Æ¬Ê¸»ú¤Ç¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥á¥¬¥ë¥Ó¡¼¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ¬Ê¸»ú¡Ö1¡×¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ï¡Ö10¤Þ¤ó¥Ü¥ë¥È¡×¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¶ì¹Ô¤ò¼Â¹Ô¡£
¡¡¹¬¤¤¶Ï¤«7²ó¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï¶ì¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤äÇû¤êÅª¤Ë¾¡Íø¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤²¹¾ð¾¡Íø¤Ê¤É¡¢Ä¹´üÀï¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤ï¤¶¿ô¤¬1¸Ä¤·¤«¤Ê¤¤Æ¬Ê¸»ú¤ÎÄ©Àï¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶ì¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÇû¤ê¤Î¸·¤·¤µ¤¬¶¯¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÃÄê¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤â¤Ä¤ï¤¶¤À¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¥é¥ó¥À¥à¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©¤à¡Ø¥Ý¥±¥â¥óµ»¤ÎÆ¬Ê¸»úÇû¤ê¡¡¡Ö¡û¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ëµ»¤À¤±»È¤Ã¤Æ¥é¥ó¥À¥à¥Þ¥Ã¥Á¡ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×30¼þÇ¯¤òÌÜÁ°¤Ë´°Á´Ã£À®¤¬¶á¤Å¤¯ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹ÔÊý¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
Ê¸¡¿ÉÙ»ÎÏÆ ¿åÌÌ
