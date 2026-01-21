長谷川唯のウォーミングアップに脚光

イングランド1部マンチェスター・シティの日本女子代表MF長谷川唯が試合前のウォーミングアップ時に見せたテクニックが話題となっている。

1月18日の女子FA杯4回戦ボーンマス戦に向けて準備するなかで、長谷川が高い技術を見せつけた。

ピッチのほぼ中央、右寄りの位置で長谷川はボールを浮かせると、そのまま左右の足を交互に使ったリフティングで左サイドのタッチラインの方向に向かって走っていく。ボールは膝の高さをほとんど越えず、両足で正確なボールタッチを見せて、スピードを落とすことなくピッチを横断した。

「DAZN」の公式「X」は「一日中見ていられる」と、この動画を投稿すると、ファンからも「ずっと上手い」「なんというテクニック！」「とんでもないスキル」「マラドーナを思い起こさせる」「ボールと踊っている姿が愛くるしい」「本当にスムーズ」「ビューティフル」「これでご飯3杯いけます」「AI?」「エグい」「長谷川選手のアップのルーティンなのかな？」「スーパーマリオが連続して無限ワンアップ繰り返してるよう」「無駄がなく、最適化された動作を繰り返している」と言った声や、「パウちゃんにチャレンジしてほしいな、長谷川唯みたいなリフティングする彼女で」と、栃木シティのFW田中パウロ淳一へのリクエストも上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）