アメリカのトランプ大統領は就任してから1年となりました。そのトランプ大統領が「必ず成し遂げる」としているのがグリーンランドの領有です。その狙いは何なのか、私たちは現地を緊急取材しました。

■トランプ大統領就任1年 自画自賛も…恨み節

20日、就任1年を迎えたアメリカのトランプ大統領は、“かつてないほど素晴らしい1年だった”と自画自賛しました。

トランプ大統領

「考えてみてほしい。かつてこれほど素晴らしい1年はなかっただろう。成功という点で我々の最初の1年を超える大統領がいたとは思えない」

「ノーベル賞のことは気にしていない。私が気にかけているのは人命を救うことだ」

一方で、受賞を逃したノーベル平和賞については“ノーベル平和賞よりも人命を優先”と繰り返しましたが、本音は違ったようです。

トランプ大統領がノルウェーのストーレ首相に送ったというメッセージには･･･

「親愛なるヨナスへ。私が8つ以上の戦争を止めたにもかかわらず、あなたの国は私にノーベル賞を授与しないことを決めた。このことを鑑みると、もはや私に平和だけを考える義務があるとは思えない。平和は最も重要だが、私は今アメリカにとって何が善で適切かを考える」

“平和だけを考えるのをやめる”というのです。

年明けにはベネズエラを攻撃したトランプ大統領。真の狙いは、ベネズエラの石油利権と指摘されるなか、次のターゲットとなっているのが、世界最大の島、デンマーク自治領のグリーンランドです。

トランプ大統領

「グリーンランドは非常に重要だ。我々は手に入れなければならない。彼ら（ヨーロッパ各国）には守れない」

自身のSNSには、グリーンランドにアメリカ国旗を掲げる画像を投稿。看板には「2026年からアメリカの領土」の文字が確認できます。

中国・ロシアの脅威からグリーンランドを守ることを理由に領有を主張するトランプ大統領。ただ、ここでも本当の狙いは、レアアースなど鉱物資源の確保だとみられています。

トランプ大統領がほしがる島は、今どうなっているのか。先週、私たちはグリーンランドへ向かいました。

1月の平均気温が氷点下7.4度と極寒の中心都市ヌークで、洋服店を営むノーダルさん家族を訪ねました。

店で販売しているTシャツには、グリーンランドの地図に「売り物ではない」の文字。アメリカからも注文があるといいます。

ノーダルさん（54）

「グリーンランドの多くの人が将来に不安を感じています。トランプは世界を破壊しようとしている。もしグリーンランドを奪おうとしたら、第三次世界大戦が起きるだろう」

妻・ウェルボムさん（53）

「この状況にとてもストレスを感じています。今後何が起こるのか。子供たちの将来がどうなるのかわからない」

グリーンランドには、世界8位の150万トンのレアアースが埋蔵されているということです。温暖化の影響で氷がとけ、鉱物資源の開発や新たな航路の開拓がしやすくなっていると言われています。

しかし、レアアースなどを探査・採掘している会社を取材すると…

レアアースなどを探査・採掘する鉱山会社CEO

「（アメリカが）もし領有しても、簡単に鉱物を入手できるわけではない」

厚い氷に覆われた厳しい環境からレアアースなどを簡単に採掘できるわけではない、という見方を示しています。

■カナダやベネズエラにまで米国旗が…“西半球支配”加速か

グリーンランドをめぐっては、フランスやドイツなどが部隊を派遣していて、これにトランプ大統領が不快感を示し、ヨーロッパ8か国に対して、来月から10％の関税を課すことを明らかにしています。

さらに、これも攻撃なのか、自身のSNSにフランスのマクロン大統領から届いたメッセージを公開。

「シリア問題については一致している」

「イランについては共に素晴らしいことができる」

「グリーンランドについては、あなたが何をしているのか理解できない」

グリーンランドをめぐって対立が深まるアメリカとヨーロッパ。ただ、トランプ大統領の狙いはとどまることを知らず、SNSにはある画像も投稿しています。

テーブルを挟んで座るトランプ大統領とNATOの首脳たちの奥に置かれていたのは、アメリカを中心とした地図。グリーンランドだけでなく、カナダやベネズエラにまでアメリカ国旗がひろがっています。

西半球を支配しようとする動きは、就任1年がたち加速するのでしょうか。