元タレントの田代まさしさん（６９）が、ＭＲＩ（磁気共鳴画像）検査の結果を明かした。

２１日に自身のインスタグラムで「今年、７０歳の古希を迎える年齢なのでこの際ちゃんと身体のメンテナンスを整える検査を実施しよう！と幼馴染で脳外科医の友人の病院で脳のＭＲＩをとって検査をしてもらいました！」と報告。

その上で「結果は年齢的な加齢による脳の萎縮（いしゅく）もみられ、軽い脳梗塞（こうそく）が結構あるとのこと（汗）」と明かし、「でも直ぐに手術をするとか薬で治療するまではいってなくて 細くなっている血管を太くする為の食事改善や記憶力を高める為の生活習慣等のアドバイスを頂きました」と説明した。

「もっとヤバい状況だと思っていたので一安心をした次第で有ります。元々俺は脳ドラッグ！笑そして本日も川崎大師に来ています！＃古希 ＃脳ドック ＃ｍｒｉ ＃健康第一 ＃田代まさし」とつづり、白髪の近影や検査の画像を掲載した。

この投稿にはフォロワーから「身体をお大事に」「いつまでも元気なマーシーで」「またコント観たいです」などの声が寄せられている。

田代さんは２４年１２月３０日のフジテレビ系特番「超しらべてみたら」にＶＴＲで出演し、久しぶりの地上波復帰。現在はシルバーヘアで変ぼうした姿が「ダンディですね」「少しふっくらされたみたい」などの反響を呼んでいる。