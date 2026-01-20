排水口の掃除が億劫…って人を救う！家事ストレスが減る優秀100均グッズ
商品情報
商品名：排水口らくらくリング専用袋、排水口らくらくリング
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：
【排水口らくらくリング専用袋】縦280mm×横227mm
【排水口らくらくリング】リングサイズ145mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480592220、4550480592213
たった100円で快適度爆上がり！ダイソーの排水口グッズが優秀
キッチンのシンクで何かと気になるのが、排水口の汚れやヌメリ、臭いなど…。毎日の食器洗いのあとに排水口を掃除するのは、地味に手間がかかりますよね。
そんな悩みを手軽に解決してくれる便利グッズをダイソーで発見！今回は、こちらの『排水口らくらくリング専用袋』と『排水口らくらくリング』をご紹介します。
これらの商品はセット使いすることで、シンク周りの清潔さをぐっと高めてくれるアイテムです。掃除の負担を大幅に軽減してくれて家事が楽になりますよ！
『排水口らくらくリング』は、従来の排水口カゴが不要のシンプル構造が大きな特長です。
リングサイズが145mmと、一般的な排水口にフィットしやすいサイズ設計です。
リング本体には抗菌剤が配合されており、ヌメリが付きにくく清潔を保ちやすい設計になっているのも嬉しいポイント。
さらに素材にはサトウキビ由来のバイオマス素材が10％配合されており、環境への配慮も感じられる仕様になっていますよ。
水切れが良くゴミをしっかりキャッチ！『排水口らくらくリング専用袋』
『排水口らくらくリング専用袋』は、排水口らくらくリングにぴったりフィットする専用袋です。15枚入っています。
専用設計のおかげでズレにくく装着が簡単なのがポイントで、取り替えが簡単なのも便利だと感じます。
袋自体の穴あきパターンが独自の設計で工夫されている点にも注目！
水切れが良く、ゴミをしっかりキャッチしてくれます。
リング本体に専用の袋を引っ掛けて、そのまま排水口に設置するだけで簡単に使えます。
これまでのように排水口カゴを洗ったり、ネットを装着したりする必要がなく、掃除の手間がぐんと減ります。
シンプルな構造だからお手入れも楽ちん！
ゴミを逃さず集めつつ、排水の流れを妨げることもありません。
排水口カゴと違って構造がシンプルなのでお手入れがしやすく、時間的なコストも削減でき、家事ストレスを減らすことができます！
袋を交換するだけでゴミ捨てが完了するので、掃除が本当に楽になりました。
排水口掃除を簡単にしたい方、衛生面が気になる方、掃除に時間をかけたくない方におすすめです！
100円という手頃な価格なのに、とてもバランスの取れた商品だと感じました。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。