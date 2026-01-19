この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「iPhoneじゃなくてもいい時代に」“エアドロの壁”崩壊でスマホ選びはどう変わるのか

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドコモ関連の情報を発信するYouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【iPhone離れ加速？】Androidでエアドロが使える時代に｜なぜ日本のiPhone比率は高いのか」と題した動画を公開。動画では、日本で「iPhone離れ」が進む背景と、これまでiPhoneの大きな利点とされてきた「エアドロの壁」が崩れつつある現状について解説した。



動画を進行するドックん氏はまず、「iPhone離れ」の大きな要因として端末価格の高騰を挙げる。StatCounterの調査データを基に、日本のスマホOSシェアは2022年9月から3年間でiPhoneが約65%から約58%に減少する一方、Androidが約34%から約41%に増加すると予測されていることを紹介。円安の影響も相まって、iPhoneの価格上昇がユーザーの選択に影響を与えていると指摘した。



特に日本の若者世代におけるiPhoneの高い支持率の背景には、特有の「同調圧力」が存在すると分析。MMD研究所の調査では、10代から20代の女性のiPhone利用率は7割を超える。ドックん氏は、学校などのコミュニティで「みんなと同じ」であることが重視され、「Airdropが使えないのはありえない」といった理由から、Androidが選択肢にすら上がりにくい状況があったと語る。



しかし、この状況は変わりつつある。動画で最も重要な点として挙げられたのが、Androidの新機能「Quick Share」だ。この機能は、これまでiPhone同士でしかできなかったファイル共有を、AndroidとiPhone間でも可能にするもので、「エアドロの壁を打ち破った」と解説。これにより、若者世代がiPhoneを選ばなければならない大きな理由の一つが解消されつつあるという。



ドックん氏は、「iPhone離れは、iPhoneが終わるという話ではなく、iPhoneじゃなくてもいい時代になってきたということ」と結論付ける。価格の選択肢の広がりや機能面の進化により、かつてのように「iPhoneでなければ困る」という状況は薄れ、ユーザーが自身の価値観でスマートフォンを自由に選べる時代が到来しつつあることを示唆した。