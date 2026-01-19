【如月千早 ちびぐるみ】 1月23日 予約開始

BANDAI SPIRITSは、ライブイベント「如月千早武道館単独公演『OathONE』」を記念した「如月千早 ちびぐるみ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月23日に予約受付を開始する。

本商品は「アイドルマスター」より765プロダクション所属のアイドル、如月千早による単独ライブの開催を記念したもの。プライズぬいぐるみブランド「ちびぐるみ」となっており、公式Xにて予告画像が公開された。

シルエットは如月千早と思われるものとポーチらしきものが映っている。

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.