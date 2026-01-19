この絵文字が表すアニメは？ズボラでユニークなお母さんの登場する日常系！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、大雑把でパワフルなお母さんが特徴的です！

「🏠👨‍👩‍👧‍👦🍚😅💪」が表すアニメは一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「あたしンち」でした！

「4人家族・ご飯・筋肉」などの絵文字から、2002年放送のアニメ「あたしンち」であることがわかります。

「あたしンち」は、ズボラで大雑把だけどパワフルな“母”とその家族・タチバナ家の日常を描いた、えらけいこさんの同名漫画をアニメ化した作品です。

ちなみに、2024年には新作エピソードの『あたしンちNEXT』がYouTubeで公開されましたよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。