この絵文字が表すアニメは？ズボラでユニークなお母さんの登場する日常系！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すアニメは？
意外と難しいこのクイズ。
「🏠👨👩👧👦🍚😅💪」が表すアニメは一体なんでしょうか？
ヒントは、大雑把でパワフルなお母さんが特徴的です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「あたしンち」でした！
「4人家族・ご飯・筋肉」などの絵文字から、2002年放送のアニメ「あたしンち」であることがわかります。
「あたしンち」は、ズボラで大雑把だけどパワフルな“母”とその家族・タチバナ家の日常を描いた、えらけいこさんの同名漫画をアニメ化した作品です。
ちなみに、2024年には新作エピソードの『あたしンちNEXT』がYouTubeで公開されましたよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部