¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¨ÌòÂÀÏº»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö°ìÊý¤Ç¸½ÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜ¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£´Ú¹ñ¤ÎÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ë»à·º¤¬µá·º¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÉ×¿Í¤ÈµìÅý°ì¶µ²ñ¤È¤ÎÌþÃå¤È¤¤¤¦º¬¿¼¤¤ÌäÂê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÇÄ¨ÌòÂÀÏº»á¤Ï¡¢Á°ÂçÅýÎÎ¤¬¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ëÍÆµ¿¤Ç»à·º¤òµá·º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£»ö·ï¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡ËÁ°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤ò¤á¤°¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤¬¡Ö±Æ¤ÎÂçÅýÎÎ¡×¤È¤·¤ÆÀ¯¸¢Æâ¤ÇÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Ä¨ÌòÂÀÏº»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¡»¡¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¡ÊÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡Ë¤Î´´Éô¤«¤é¶âÉ×¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¿ô²¯¥¦¥©¥óµ¬ÌÏ¤Î°ãË¡¤Ê»ñ¶âÄó¶¡¤¬¤¢¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢½¡¶µË¡¿ÍÇ§²Ä¤ÎÍ¥¶ø¤äÀÇÌ³Ä´ºº¤Î²óÈò¤È¤¤¤Ã¤¿ÊØµ¹¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ¿ÏÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢À¯¸¢¤¬Êø²õÀ£Á°¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Á°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÈÉ×¿Í¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ²È¤òÈó¾ï»öÂÖ¤Ë¤·¤¿¡×·ë²Ì¡¢²ü¸·Îá¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¨ÌòÂÀÏº»á¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î»ÊË¡Åö¶É¤¬Á°ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤äÂ¦¶á¡¢¤½¤·¤ÆµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´´Éô¤é¤ò°ì¤Ä¤Î¡Ö¸¢ÎÏÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤ß¤Ê¤·¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÉåÇÔ¤Îº¬Àä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë»ñ¶â¤Î¸»Àô¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î¿®¼Ô¤«¤é¤«¤½¸¤á¤¿¶â¡×¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ¯Áè¤¬ÆüËÜ¤ÎµìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤ÈÃÏÂ³¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê¼ÂÂÖ¤òÅê¤²¤«¤±¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
