¥¤¥ó¥Õ¥ë¤ä´¶À÷¾É¤È10Ç¯´ÖÌµ±ï¡ª¡ÈÌµÅ¨¡É¤ÎÊÝ°é»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÉ÷¼ÙÍ½ËÉ¤Î¥ë¡¼¥ë¡×8¤Ä
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Åß¡£ÆÃ¤Ë¶å½£ÃÏÊý¤Ç¤Ï12·î¤Ë´¶À÷¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¼êÀö¤¤¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É´¶À÷ÂÐºö¤ò°ú¤Â³¤Å°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¿¦¶È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊÝ°é»Î¤À¡£ÌÈ±Öµ¡Ç½¤¬È¯Ã£ÅÓÃæ¤ÎÌ¤½¢³Ø»ù¤ÏÀ®¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ä¤êÉÂ¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿±à¤Î¤Û¤«¤Î»Ò¤É¤â¤«¤é¤â¤¦¤Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ÎÁÔÀä¤µ¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ·Ð¸³¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£
»Ò¤É¤â¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤âÆñ¤·¤¯¡¢¥È¥¤¥ì¤ä¿©»ö¤Î²ð½õ¡¢É¡¿å¤ò¿¡¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿Ç»¸üÀÜ¿¨¤Îµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¡£´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ëÊÝ°é»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¿¦¾ì¤ÎÊÝ°é»Î¤¿¤Á¤Ë¡Ø²¿¤«¥¤¥ó¥Õ¥ëÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¡ØÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤â´Þ¤áÊÝ°é»Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤¦¤¨¤Ç¼«Á³¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤Î½¬´·¤¬¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¸½ÌòÊÝ°é»Î¤È¤·¤Æ17Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Á¡¢ÊÝ°é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¹Ö±é²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤µ¤È¤ßÀèÀ¸¤À¡£¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÀ¸¼«¿È¡¢Ìó10Ç¯¤ÏÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡ª
¢£¶Ý¤òÅ°ÄìÅª¤ËÍî¤È¤·²È¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡ª
¡ÈÌµÅ¨¡É¤ÎÊÝ°é»Î¤ò¼êËÜ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¤µ¤È¤ßÀèÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÝ°é»Î¤¿¤Á¤¬¤Õ¤À¤ó¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¡È´ðËÜ¤ÎÅ°Äì¡É¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡½¡½¡£
¡Ö±à¤Ç¤Ï¡¢¼ê¤Ë²¿¤«¤¬¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¹¤°¼ê¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ø¤È»Ø¤Î´Ö¤äÄÞ¤Î´Ö¤Þ¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤ËÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤µ¤È¤ßÀèÀ¸¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤Þ¤¿¡¢´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ï¡¢±à¤ä³°½ÐÀè¤Ë¤¢¤ë¶¦ÍÑ¤ÎÈ¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò»È¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¿©»ö¤Î¤È¤¤äÉ¡¿å¤ò¤«¤à¤È¤¤Ê¤É¡¢Èô¤ÒË÷¤Þ¤Ä¤¬¤Ä¤¤¤¿¼ê¤Ç¿¨¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶¦ÍÑ¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈôË÷¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ëµ¡²ñ¤ò¶ËÎÏ¸º¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ÏÂ³¤¯¡£ÆüÃæ¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤°¤ËÉô²°Ãå¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥ï¥¶¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ÎÊÝ°é»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤µ¤È¤ßÀèÀ¸¤Î²ÈÂ²¤¬ºÇ¶áÁ´°÷¥¤¥ó¥Õ¥ë¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤È¤¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÂÐºö¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤µ¤È¤ßÀèÀ¸¤À¤±´¶À÷¤òÌÈ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼Â¾Ú¤Ä¤¡£ËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊÝ°é»Î¤ÏÆü¡¹´¶À÷¾É¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹³ÂÎ¤¬¤Ç¤¡¢´¶À÷¾É¤Ë¶¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâÅª¤ÊÏÃ¤âÊ¹¤¯¡£
¡Ö²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢±à¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Ë´¶À÷¾É¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¼«¿È¤Ï´¶À÷¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤µ¤È¤ßÀèÀ¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ç¯¤¸¤å¤¦±à»ù¤¬²¿¤«¤·¤é¤Î´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¼ã¼ê¤Î¤¦¤Á¤Ï¤½¤Î¶Ý¤ò¤Ä¤É¤â¤é¤Ã¤Æ¿²¹þ¤à¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢²¿Ç¯¤â¤¿¤Ä¤¦¤Á¤Ë¼¡Âè¤Ë´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ÊÁ°¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿±à¤Ç¤â¡¢Åß¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¤¬¤Ï¤ä¤ê¡¢¼ã¼ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î³ÎÎ¨¤Ç´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ã¼ê¤¬´¶À÷¾É¤Ç»Å»ö¤òµÙ¤à¤È¡Ø¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤è¤Í¡Ù¤È¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥³¥í¥Ê¡¢ÍÏÏ¢¶Ý¤Ê¤É¡¢º£¤äÇ¯¤¸¤å¤¦²¿¤«¤·¤é¤Î´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤¹¤ëÀ¤¤ÎÃæ¡£¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×ÊÝ°é»Î¤Î½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÅß¤â¸µµ¤¤Ë¾è¤êÀÚ¤í¤¦¡£