¡¡1·î12Æü¡¢À®¿Í¤ÎÆü¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¡£¿·À®¿Í¤¿¤Á¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¼°Åµ¤À¡£²ñ¾ì¤ËÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¹ë²Ú¤¹¤®¤ë±é½Ð¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡Ä¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎÁÐ»Ò¤Î·»
¿·À®¿Í¤¬¼«¤é´ë²è
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡ÖË±Ñà¤Î´Ö¡×¤Ë¤Ï¡¢Ìó850¿Í¤Î¿·À®¿Í¤¬½¸·ë¡£¼°Åµ¤ÎÃæÈ×¡¢ÀÄ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¶¶ËÜ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤Î20ºÐÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¿·À®¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÍÍ»Ò¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÔÀÇ¶â¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Õ¡Ô¤â¤Ã¤ÈÍ°ÕµÁ¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸øÈñ¤ÎÅêÆþ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ÎÌë¤«¤é¶¶ËÜ¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ô¤É¤¦¤»ÈÖÀë¤À¤í¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¶¶ËÜ¤ÏÃÅ¾å¤ÇÆ±ºî¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÏ¿²è¤äTVer¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¡ÈÈÖÀë¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¼£ÂÎ¤ÏÀÇ¶â¤òÅê¤¸¤Æ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¼°Åµ¤Î¾ì¤Ç¤Ê¤¼ÈÖÀë¤ò¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡£¹Á¶è¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¶è¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤ò¥²¥¹¥È¾·ÂÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÄÉ²Ã¤ÎÍ½»»¤ò·×¾å¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸øÈñÉéÃ´¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¹Á¶è¤Ç¤Ï¼°Åµ¤Î°ìÉô¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡¢º£Ç¯Æó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¿·À®¿Í¤¬¼«¤é¡Ö¼Â¹Ô°Ñ°÷¡×¤È¤·¤Æ´ë²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯ÅÙ¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Î´ë²èÂÇ¹ç¤»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¶èÆâ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ç¥²¥¹¥ÈÅÐÃÅ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢¶èÆâ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤«¤é¶è¤ØÏ¢·È¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶è¤Ï¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Ë¼è¤ê·Ñ¤®¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢¶è¤Î»°¼Ô¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÎÅÐÃÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢À®¿Í¤ÎÆü¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¿··î9¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹Á¶è»Ò¤É¤â¼ã¼Ô»Ù±ç²ÝÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡¡ÈãÈ½¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÈÖÀë¡É¤â¡¢¼Â¤Ï¿·À®¿Í¼«¤é¤¬Ë¾¤ó¤À¡Ö¶èÆâ´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡×¤Î°ì´Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¤âÈÖÁÈPR¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ÝÇ½¿Í¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤â·ÐÈñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢ÅöÆüÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ç¤¢¤ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¶èÆâ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¹Á¶è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Íø³²¤¬°ìÃ×¤·¤¿Îã¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ï¥¡¼¶É¤¬¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë¹Á¶èÆÃÍ¤Î¤â¤Î¡£Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð³ë¾þ¶è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î³ë¾þÁí¹ç¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶èÄ¹¤¬¡Ö»Ò°é¤Æ¤¹¤ë¤Ê¤é³ë¾þ¡×¤È¹ÔÀ¯»Üºö¤òÇ®¤¯¸ì¤ëÃÏ°èÌ©Ãå·¿¡£°ìÊý¡¢ÂæÅì¶è¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÂæÅì¶è¤È¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎG.G.º´Æ£»á¤¬ÅÐÃÅ¡£ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¡ÈÀ¤µª¤ÎÍîµå¡É¤«¤é¤ÎºÆµ¯¤ò¸ì¤ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç¡ÖËÜµ¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡×¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É²ñ¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆâÍÆ¤Î¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¡£·Á¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¿·À®¿Í¤ÎÌç½Ð¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë²ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£