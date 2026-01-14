ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¶È¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¸ÉÆÈ»à¤è¤ê¤âÂçÊÑ¡×¤Ê¸½¾ì¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦ÍÑÉô¤«¤éÈ·¤ÎÁã¤Þ¤Ç¡¢¡È±øÊª½èÍý¡É¤Î¼ÂÂÖ
ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¶È¼Ô¤Ï¡¢¸ÉÆÈ»à¤Ê¤É°äÂÎ¤ÎÀ¶ÁÝ°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êºî¶È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¤°Æ·ï¤¬¡È±øÊª½èÍý¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤ÇÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¯¥ê¡¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤Î¼ÂÂÖ¤òÅÁ¤¨¤ëÅÐÏ¿¼Ô5Ëü3000¿Í°Ê¾å¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÎ¼ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¡¢±øÊª½èÍý¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢°äÂÎ¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤è¤ê¤â°Õ³°¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¢¡¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¦ÍÑÉôÊ¬¤ÇÅÇ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¶ÈÌ³¤ÏÂÎ±Õ¤Ê¤É¤ÎÀ¶ÁÝ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±øÊª¤Ê¤É¤Î½èÍý¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö·î¤Ë2¡Á3·ï¤ÏÅÇßÃÊª¤ÎÀ¶ÁÝ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Å¥¿ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ä¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¶¦ÍÑÉôÊ¬¤Ê¤É¤ÎÆ°Àþ¤ÇÅÇ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄÀ¶ÁÝ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éµÞ¤®¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£°ÍÍê¼ç¤ÏËÜ¿Í¤ä½»¿Í¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤¿´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ð¥ì¤¿¤È¤¤ËÀ¶ÁÝÈñÍÑ°Ê¾å¤Î³Û¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´í×ü¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¸«¤Ä¤«¤ëÁ°¤Ë½èÍý¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÍ×Ë¾¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¶¦ÍÑÉôÊ¬¤ÇÅÇ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢µ¯¤¤Æ¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤¬¤¯¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ìë´Ö¤Ë¶ÛµÞÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
À¶ÁÝÈñÍÑ¤Ï°Æ³°¹â¤¯¤Ä¤¯¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö°ì²Õ½ê¤À¤±ÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î²Õ½ê¤À¤±À¶ÁÝ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤é²¿²Õ½ê¤âÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢Ï²¼¤Ã¤Æ¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤È¤«¤ÏËè·î¤Î¶¦±×Èñ¤ËÀ¶ÁÝÈñÍÑ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÍÍê¤¬¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÉÍýÈñ¤¬°Â¤¤ÉáÄÌ¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤«¤Ï¡¢À¶ÁÝÈñÍÑ¤Ï¸Ä¿ÍÉéÃ´¤Î¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢À¶ÁÝ°ÍÍê¤¬¤è¤¯¤¤Þ¤¹¡£
ÅÇßÃÊª¤È¤Ê¤ë¤È´¶À÷À¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤Ã¤Á¤êÀ¶ÁÝ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤½¤ÎÊ¬ÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÈËË»´ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Æ¾ì¤ÈÅß¤ÎËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È°ÍÍê¤¬¥°¥Ã¤ÈÁý¤¨¤Þ¤¹¡×
¢¡¡È¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë¡©¡É¤È¤¤¤¦±øÊª½èÍý¤Î¸½¾ì
¤Þ¤¿¡¢¡È¤Þ¤µ¤«¡©¡É ¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê±øÊª½èÍý¤âÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÎÏ²¼¤Ë±øÊª¤¬Íî¤Á¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿ÍÊµ¤é¤·¤¤â¤Î¤¬Ï²¼¤ä¤éÊÉ¤ä¤é¤Ë¤Ù¤Ã¤È¤ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä·ù¤¬¤é¤»¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¤É¤¦¤ä¤é¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍøÍÑ¼Ô¤ËÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤ÊÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¡Ä¡Ä¡£
À¶ÁÝ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤½¤³¤¬¹Å¤¤ºà¼Á¤À¤Ã¤¿¤é¿å¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¶ÁÝ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤À¤È¾²¤¬¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸ò´¹¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÈñÍÑ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÈÈ¿Í¤ËÀÁµá¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÇÓÊØ¡¦ÇÓÇ¢¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÀ¶ÁÝ¤âµ©¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ì¿Í¤ÇÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Âð¤Ç¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤òÇÉ¸¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¼´Ø¤«¤é¥È¥¤¥ì¡¢¿²¼¼¤ÎÆ°Àþ¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤¬ÊØ¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¤¤¤â¤«¤Ê¤ê¶¯Îõ¤Ç¡¢²È¤Î³°¤Ë¤âÏ³¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡Ä¡Ä¡£´¹µ¤Àð¤Î¥À¥¯¥È¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë½¤¤¤âÊØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶á½ê¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤â½Ð¤Æ¤ë¤±¤É¡¢½»¤ó¤Ç¤ëËÜ¿Í¤¬¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ÍÍê¤ÎºÝ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
Ä¹Ç¯À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿ÊØ¤Î½¤¤¤¬À¶ÁÝ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½»Âð¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤äÏÈ¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÌÚ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤ÎÀ÷¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï½èÍý¤¬¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢¥Õ¥ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤À¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÈñÍÑ¤¬Ç±½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯À¶ÁÝ¤Î¤ß¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ëºî¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤ÇÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¯¥ê¡¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤Î¼ÂÂÖ¤òÅÁ¤¨¤ëÅÐÏ¿¼Ô5Ëü3000¿Í°Ê¾å¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÎ¼ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¡¢±øÊª½èÍý¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢°äÂÎ¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤è¤ê¤â°Õ³°¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¶ÈÌ³¤ÏÂÎ±Õ¤Ê¤É¤ÎÀ¶ÁÝ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±øÊª¤Ê¤É¤Î½èÍý¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö·î¤Ë2¡Á3·ï¤ÏÅÇßÃÊª¤ÎÀ¶ÁÝ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Å¥¿ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ä¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¶¦ÍÑÉôÊ¬¤Ê¤É¤ÎÆ°Àþ¤ÇÅÇ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄÀ¶ÁÝ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éµÞ¤®¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£°ÍÍê¼ç¤ÏËÜ¿Í¤ä½»¿Í¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤¿´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ð¥ì¤¿¤È¤¤ËÀ¶ÁÝÈñÍÑ°Ê¾å¤Î³Û¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´í×ü¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¸«¤Ä¤«¤ëÁ°¤Ë½èÍý¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÍ×Ë¾¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¶¦ÍÑÉôÊ¬¤ÇÅÇ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢µ¯¤¤Æ¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤¬¤¯¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ìë´Ö¤Ë¶ÛµÞÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
À¶ÁÝÈñÍÑ¤Ï°Æ³°¹â¤¯¤Ä¤¯¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö°ì²Õ½ê¤À¤±ÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î²Õ½ê¤À¤±À¶ÁÝ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤é²¿²Õ½ê¤âÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢Ï²¼¤Ã¤Æ¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤È¤«¤ÏËè·î¤Î¶¦±×Èñ¤ËÀ¶ÁÝÈñÍÑ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÍÍê¤¬¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÉÍýÈñ¤¬°Â¤¤ÉáÄÌ¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤«¤Ï¡¢À¶ÁÝÈñÍÑ¤Ï¸Ä¿ÍÉéÃ´¤Î¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢À¶ÁÝ°ÍÍê¤¬¤è¤¯¤¤Þ¤¹¡£
ÅÇßÃÊª¤È¤Ê¤ë¤È´¶À÷À¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤Ã¤Á¤êÀ¶ÁÝ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤½¤ÎÊ¬ÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÈËË»´ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Æ¾ì¤ÈÅß¤ÎËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È°ÍÍê¤¬¥°¥Ã¤ÈÁý¤¨¤Þ¤¹¡×
¢¡¡È¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë¡©¡É¤È¤¤¤¦±øÊª½èÍý¤Î¸½¾ì
¤Þ¤¿¡¢¡È¤Þ¤µ¤«¡©¡É ¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê±øÊª½èÍý¤âÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÎÏ²¼¤Ë±øÊª¤¬Íî¤Á¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿ÍÊµ¤é¤·¤¤â¤Î¤¬Ï²¼¤ä¤éÊÉ¤ä¤é¤Ë¤Ù¤Ã¤È¤ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä·ù¤¬¤é¤»¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¤É¤¦¤ä¤é¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍøÍÑ¼Ô¤ËÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤ÊÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¡Ä¡Ä¡£
À¶ÁÝ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤½¤³¤¬¹Å¤¤ºà¼Á¤À¤Ã¤¿¤é¿å¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¶ÁÝ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤À¤È¾²¤¬¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸ò´¹¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÈñÍÑ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÈÈ¿Í¤ËÀÁµá¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÇÓÊØ¡¦ÇÓÇ¢¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÀ¶ÁÝ¤âµ©¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ì¿Í¤ÇÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Âð¤Ç¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤òÇÉ¸¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¼´Ø¤«¤é¥È¥¤¥ì¡¢¿²¼¼¤ÎÆ°Àþ¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤¬ÊØ¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¤¤¤â¤«¤Ê¤ê¶¯Îõ¤Ç¡¢²È¤Î³°¤Ë¤âÏ³¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡Ä¡Ä¡£´¹µ¤Àð¤Î¥À¥¯¥È¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë½¤¤¤âÊØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶á½ê¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤â½Ð¤Æ¤ë¤±¤É¡¢½»¤ó¤Ç¤ëËÜ¿Í¤¬¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ÍÍê¤ÎºÝ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
Ä¹Ç¯À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿ÊØ¤Î½¤¤¤¬À¶ÁÝ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½»Âð¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤äÏÈ¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÌÚ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤ÎÀ÷¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï½èÍý¤¬¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢¥Õ¥ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤À¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÈñÍÑ¤¬Ç±½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯À¶ÁÝ¤Î¤ß¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ëºî¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×