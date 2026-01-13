テンダ <4198> [東証Ｓ] が1月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比88.3％減の3700万円に大きく落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の5億4800万円→1億5000万円(前期は4億4100万円)に72.6％下方修正し、一転して66.0％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益は前年同期比8.9％減の1億1300万円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比79.7％減の2500万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の8.7％→0.7％に急悪化した。



株探ニュース

