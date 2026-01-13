【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円



先週のまとめ

先週のメキシコペソ円は、週初から週半ばにかけて軟調な展開が続き、1月9日には一時8.71円付近まで下落し、週安値を付けた。トランプ政権に関連した関税リスクへの警戒感や、原油価格の軟調さが資源国通貨としてのペソの重石となった。しかし、週末にかけては米雇用統計の結果を受けたドル安・円安の流れが波及。リスクオンのムードが強まったことで急速に買い戻され、8.78円近辺まで反発して越週した。



テクニカル分析

- **レジスタンス**:8.84～8.86円

- **サポート**: 8.71～8.73円

RSI (14): 週半ばには「売られすぎ」水準付近まで低下したが、週末の反発を経て現在は50%を大きく上回る強気圏に浮上。下落トレンドが完了し、新たな上昇トレンドへ転換したことを示唆している。

MACD: マイナス圏での停滞を脱し、直近の30分足チャートでは明確なゴールデンクロスを形成。ヒストグラムもプラス圏で拡大しており、強い上昇モメンタムが発生している。



先週、数ヶ月来の調整局面が8.71円で底を打ち、反発の勢いを強める「トレンド転換の初動」を確認する1週間となった。



今週のポイント

先週末からの強い買い戻しの流れを維持し、一段高の展開となっている。週明け1月12日にレジスタンスであった8.78円を明確に上抜けると、上昇が加速。テクニカル的には、短期間で8.71円から約13銭の急回復を見せており、V字回復に近い形状となっている。次なるターゲットは昨年後半の意識された節目である8.90円台を目指す上昇サイクルに入ったとみられる。



今週の主な予定と結果



メキシコ 特になし

