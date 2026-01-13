この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系YouTuberのネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【2026年】新キャンペーン爆誕！無制限使い放題のホームルーター(置くだけWi-Fi)の月額料金が6ヵ月間390円＋優待コード適用でキャッシュバック増額【とくとくBBホームWi-Fi】」と題した動画を公開。GMOとくとくBBが提供するホームルーター「とくとくBBホームWi-Fi」の新キャンペーンについて解説した。



今回の新キャンペーンでは、月額料金が最大6ヶ月間390円になる割引に加え、限定の優待コードを適用することでキャッシュバックが増額される。従来、オプション不要で全員が対象となるキャッシュバック額は25,000円だったが、ネコさや氏限定の優待コードを利用することで6,000円増額され、31,000円となる。これにより、他社からの乗り換え特典などを合わせた最大キャッシュバック額は、従来の97,000円から103,000円に引き上げられた。ネコさや氏は、主要キャリアが相次いで値上げを実施する中で、「実質6,000円の値下げ」となるこのキャンペーンは「本当に嬉しい」と評価している。



「とくとくBBホームWi-Fi」は、WiMAX 2+、au 4G、au 5Gの3つのネットワークを利用するホームルーターサービス。使用する端末「ZTE Speed Wi-Fi HOME 5G L13」はWi-Fi 6と5Gに対応し、最大受信速度は4.2Gbpsと高性能である。データ容量は実質無制限で、工事不要、コンセントに挿すだけで利用を開始できる。また、登録住所以外への持ち運びも可能で、出張先や帰省先でも利用できる点が大きな特長だ。



料金面では、端末代金として27,720円（1,155円×24回）が発生するが、月額料金の割引によって相殺され、実質無料となる。注意点として、端末代の分割払いが終わる24ヶ月目以降は月額料金が4,928円になる。また、より広範囲をカバーする「プラスエリアモード」は月額1,100円のオプション料金がかかり、月間30GBを超えると速度制限の対象となるが、ネコさや氏は「ほとんどの方はスタンダードモードの利用で十分」との見解を示した。



キャッシュバックを受け取るには、端末発送月を含む11ヶ月目にGMOから届く案内メールから、翌月末までに口座情報を登録する必要がある。手続き完了後、翌月末に指定口座へ振り込まれる。ネコさや氏は、手続き忘れを防ぐため、GMOのメールアドレスから普段利用するメールへの「転送設定がおすすめ」と注意を促した。