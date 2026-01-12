【レポート】ReoNa『アークナイツ 6th Anniversary Fes.』に出演！アニメ『アークナイツ』関連楽曲を全曲披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ReoNaが1月10日・11日に東京ビッグサイト東展示棟にて開催された、『アークナイツ』6周年記念イベント『アークナイツ 6th Anniversary Fes. 「Continuum」』に出演した。

■トークとライブを通じて、『アークナイツ』への想いを形に

DAY1の「TVアニメ『アークナイツ』スペシャルステージDAY1」では、楽曲に込めた想いを語るトークで作品との関わりを振り返った。またDAY2の「MUSICスペシャルステージ＆グランドフィナーレ」では、これまでアニメ『アークナイツ』シリーズを彩ってきたアニメ関連の全楽曲に加え、2025年に配信リリースされた『アークナイツ』5周年記念曲「Runaway」を披露。「R.I.P.」では盛り上がった観客からサビの大合唱が巻き起こり、「End of Days」ではイントロのコーラスが流れると大歓声で超満員の会場の熱は最高潮に。アニメ映像をバックに響くReoNaの歌声が、会場中を包み込み、観客を魅了した。

ReoNaは、2025年にアルバムツアー『ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 “HEART”』の全公演を完走し、全国6都市を巡るオールスタンディングライブハウスツアー『ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR（読み：ディトゥアー）-動脈-”』の開催を発表。また、自身初の故郷凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイ あまみ”』の開催も決定。『De:TOUR-動脈-』、『シマユイ あまみ』は「ReoNa 動脈・静脈プロジェクト」として始動し、2026年のさらなる飛躍の期待を煽る幕開けとなっている。

なお、『ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR-動脈-”』と『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイ あまみ”』は、ともに1月12日23時59分までReoNaのオフィシャルFC「ふあんくらぶ」にてチケットの先行受付中だ。

■ReoNa歌唱楽曲

・Alive（TVアニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』OPテーマ）

・R.I.P.（TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』EDテーマ）

・End of Days（TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』OPテーマ）

・生命換装（TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』最終話EDテーマ）

・Runaway（『アークナイツ』5周年記念曲）

■ライブ情報

『ReoNa Free Live2026 in 奄美大島“シマユイ あまみ”』

03/07（土）鹿児島・Camp＆Music, Koya 野外特設ステージ

『ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-』

07/19（日）大阪・Zepp Namba

07/20（月・祝）福県・DRUM LOGOS

07/25（土）東京・Zepp Haneda

08/08（土）愛知・Zepp Nagoya

08/10（月）宮城・仙台 Rensa

08/21（金）北海道・PENNY LANE

■リリース情報

2025.10.08 ON SALE

ALBUM『HEART』

■【画像】ReoNa ライブツアー公演概要 他

『HEART』完全数量生産限定盤

『HEART』初回生産限定盤

『HEART』通常盤