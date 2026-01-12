¡Ö2ÂåÌÜ¥°¥ë¡×Ëã¸¶¾´¹¸¤Î¼¡ÃË¡Ê31¡Ë¤ÎÆùÀ¼¤ò¸ø³«¡ª¡¡¡ÖÅ°Äì¹³Àï¤¹¤ë¤«·¤¤ò¤Ê¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï
¡¡¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¶µÁÄ¡¦Ëã¸¶¾´¹¸¤ÎÂáÊá¤«¤é30Ç¯¤¬²á¤®¶µÃÄ¤Ï²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸ø°ÂÄ´ººÄ£¤Î´Æ»ë²¼¤Ë¤¢¤ë¸å·ÑÃÄÂÎ¡Ö¥¢¥ì¥Õ¡×¤Ï¡¢Ëã¸¶¤Î¼¡ÃË¤¬2ÂåÌÜ¥°¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ªÉÔµ¤Ì£¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¡È¼¡ÃË¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¡É¤Ï¡¢½ª¤ï¤ê¤Ê¤¥ª¥¦¥à¤Î¿¼¤¤°Ç¤òÊª¸ì¤ë¡£¡ÚÀ¶ÅÄ¹À»Ê/¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÊóÆ»¶É¥Ç¥¹¥¯¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û¤³¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡ÖËã¸¶¾´¹¸¤Î¸å·Ñ¼Ô¡×¤¬¡Ä¡¡31ºÐ¼¡ÃË¤¬¡È¥Ë¡¼¥ÈÀ¸³è¡É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿²È
¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤³¤Î»þ¤¬¤Þ¤¿Íè¤¿¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ëã¸¶¾´¹¸¤ÎºÊ¤È¼¡ÃË¤Î¼«Âð¤¬ÁÜº÷¤µ¤ì¡¢¾®Ê¬¤±¤Ë¤µ¤ì¤¿¸½¶â¿ôÀéËü±ß¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î»ä¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤À¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼·Ù»¡¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¸ø°ÂÄ´ººÄ£¡Ê°Ê²¼¡¢¸ø°ÂÄ£¡Ë¤¬2025Ç¯3·î¤ËºÊ¤È¼¡ÃË¤Î¼«Âð¤òÃÄÂÎµ¬À©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íºÊ¤¬µñÈÝ¡£¤³¤Î¤¿¤á¸ø°ÂÄ£¤¬ºë¶Ì¸©·Ù¤Ë¸¡ººË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤·¡¢4·î¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤ï¤Ð¡È¹ñ²È¸¢ÎÏvs¥ª¥¦¥à¡É¤Î¹½¿Þ¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¾¤íÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤È»ä¤Ë¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£º£²ó¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¤Ï¸½¶â¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë5·î¡¢¥ª¥¦¥à¸å·ÑÃÄÂÎ¡¦¥¢¥ì¥Õ¤Î²£ÉÍ»Ô¤Î»ÜÀß¤òÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ëã¸¶¾´¹¸¤È¼¡ÃË¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡ÃË¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥¢¥ì¥Õ¤ÎÊ£¿ô¤Î»ÜÀß¤Ç¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£7·î¡¢¸ø°ÂÄ£¤Ï¡Ö¼¡ÃË¤¬2ÂåÌÜ¥°¥ë¡Ê½¡¶µ»ØÆ³¼Ô¡Ë¤ò¼«¾Î¤·Ìó10Ç¯Á°¤«¤é¥¢¥ì¥Õ¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½é¤á¤Æ»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢9·î¤Ë¤Ï¥¢¥ì¥Õ¤Ë6²óÌÜ¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß½èÊ¬¡ÊÈ¾Ç¯´Ö¡¢°ìÉô»ÜÀß¤Î»ÈÍÑ¤ä´óÉÕ¶â¤Î¼õÎÎÅù¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤ë¡Ë¤¬·èÄê¤·¤¿¤Û¤«¡¢»ÈÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»¥ËÚ»Ô¤Î»ÜÀß¤Ç¿®¼Ô¤¬³èÆ°¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»·Ù¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¤Î2025Ç¯¡¢¥ª¥¦¥à¸å·ÑÃÄÂÎ¤ò½ä¤ëÆ°¤¤¬¹²¤¿¤À¤·¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¸ø°ÂÄ£¤Ï¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¸å·ÑÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ì¥Õ¡×¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¤Ò¤«¤ê¤ÎÎØ¡×¡Ö»³ÅÄ¤é¤Î½¸ÃÄ¡×¤ËÂÐ¤·ÃÄÂÎµ¬À©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤´Æ»ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÃÄÂÎ¤Ï¹½À®°÷¤Î»áÌ¾¡¢»ÜÀß¤ä»ñ»º¤Ê¤É¤ò3¥«·î¤´¤È¤Ë¸ø°ÂÄ£¤Ë³èÆ°Êó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿®¼Ô¿ô¤Ï3ÃÄÂÎ¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1600¿Í¡¢Á´¹ñ15ÅÔÆ»ÉÜ¸©²¼¤Ë30»ÜÀß¡£2024Ç¯7·îËö»þÅÀ¤Ç30Âå°Ê²¼¤Î¿®¼Ô¤¬Á´ÂÎ¤Î4³ä¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¢¥ì¥Õ¤Ï¿®¼Ô¿ôÌó1180¿Í¡Ê½Ð²ÈÌó160¿Í¡¢ºß²ÈÌó1020¿Í¡Ë¤ÇºÇÂç¤Ê¤Î¤À¡£
»ÒÈÑÇº¤À¤Ã¤¿Ëã¸¶
¡¡¸ø°ÂÄ£Ä´ººÂè°ìÉôÂè°ì²Ý¡¦¾®Ìî»ûÁï²ÝÄ¹¤Ï¡¢
¡Ö¸½ºß¤âËã¸¶¤ò¿®Êô¤·¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ»þÂå¤È´ðËÜÅª¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥ÂÎ·Ï¡¢½¤¹ÔÂÎ·Ï¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¶Ë¤á¤ÆÊÄº¿Åª¤Çµ½âÖÅª¤ÊÂÎÀ©¤¬Á´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Ëã¸¶¤ÈºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÃË½÷6¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¡£4¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Ä¹ÃË¡¢¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËã¸¶¤¬¼Â¤Ï¡È»ÒÈÑÇº¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡£ÂÔË¾¤ÎÃË»ù¤ÎÃÂÀ¸¤¬Â³¤´î¤ó¤ÀËã¸¶¡£¼¡ÃË¤ÎÃÂÀ¸¸å¡¢Âç·¿´á¶ñÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¼«¤é´á¶ñÅ¹¤Ë¹Ô¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥«¡¼¥È¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤òºÜ¤»¤ÆËã¸¶¼«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¶µÃÄ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ìîµå¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ëã¸¶¤é¤·¤¯»Ò¶¡ÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¤Î¡Öµð¿Í¤ÎÀ±¡×¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£ÌÜ¤¬ÉÔ¼«Í³¤À¤Ã¤¿Éã¤Î¤¿¤á¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¾ìÌÌ¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼¡ÃË¤È¤Ï1ÅÙ¤À¤±²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£2018Ç¯¡¢Ëã¸¶¤Ë»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿ÍâÆü¡¢ÅÔÆâË¿½ê¤ÇºÊ¤È¼¡½÷¡¢»°½÷¡¢¼¡ÃË¤é¤¬½¸¤Þ¤ëÀÊ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¡£ÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë»°½÷¤«¤é¡ÖÄï¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤·Ú¤¯²ñ¼á¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç²ñÏÃ¤ò¤·¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹ÃË¤Ï¤³¤Î»þ¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥¢¥ì¥Õ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ªÄÌÌë¤À¡¢¤ªÁ°¤â°û¤á¡×¤È°ì¾£ÉÓ¤ÎÆüËÜ¼ò¤òº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶µÁÄËã¸¶¤Î»à¤ÎÄ¾¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈºÊ¤È¶¦¤Ë¡Ö¤ªÀè¤Ë¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼¡ÃË¤â¤½¤Î¾ì¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ½½¿ôÊ¬¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¡£º£¤«¤é»×¤¨¤Ð¿Æ»Ò4¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó¤ÎÇ¯¤ËÃÂÀ¸
¡¡À¤´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼¡ÃË¤È¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¼¡ÃË¤Ï1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î31ºÐ¡£¸µ¸Å»²¿®¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Ï2ºÐÇ¯¾å¤ÎÄ¹ÃË¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ªÀ¤ÏÃ·¸¤Î½÷À¿®¼Ô¤¬¡ÖÄ¹ÃË¤è¤ê¼¡ÃË¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¸µ¸Å»²¿®¼Ô¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤È»×¤¤¸«¤Æ¤ß¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆ¬È±¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈµÕÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÍ¾·×¤ËÂç¤¤¯¸«¤¨¡¢ÂÜ¤â¼¡ÃË¤ÎÊý¤¬ÂÀ¤«¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿94Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð8¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¼¡ÃË¤³¤½°ìÏ¢¤Î¶§°¤Ê¥ª¥¦¥à»ö·ï¤Î¡È¼ÂÂÎ¸³¤¬¤Ê¤¤À¤Âå¡É¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¡£Ä¹Ç¯¡¢¶µÃÄ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¿È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢»ö·ï¤ò¼ÂÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬¥ª¥¦¥à¸å·ÑÃÄÂÎ¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë´í¤¦¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¼¡ÃË¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë»äÎ©¹»¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ç¹ç³Ê¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¹»Â¦¤«¤éÆþ³Ø¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î¥¤¥¸¥á¤ËÁø¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤âÊ¹¤¯¡£¤¤¤ï¤Ð¼Ò²ñ¤«¤é¡ÈÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¸¶ÂÎ¸³¡É¤¬¤¢¤ê¡È½¡¶µ2À¤¤ÎÈá°¥¡É¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤¹¤ë¡£¼«Âð¤òÁÜº÷¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ïºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï»¥ËÚ»Ô¤ä³ÆÃÏ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÄ¹ÃË¤è¤ê½¡¶µÃÄÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼¡ÃË¤Ï¶µÃÄÆâ¤Ç¤Ï¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÌ©¶µ¤Î¹âÁÎ¡¦¥Ñ¥ó¥Á¥§¥ó¡¦¥é¥Þ¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø°ÂÄ£¤Ë¤è¤ë¤È1996Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ÎËã¸¶¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÇËËÉË¡ÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¼¡ÃË¤¬¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤Îµ¿Ìä¤ò²ò¤¯¤Ù¤¯»ä¤Ï¡¢¸µ¥ª¥¦¥àºÇ¹â´´Éô¤Ç¸å·ÑÃÄÂÎ¡Ö¤Ò¤«¤ê¤ÎÎØ¡×¤Î¾åÍ´»Ë¹ÀÂåÉ½¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤Ò¤«¤ê¤ÎÎØ¤âÃÄÂÎµ¬À©Ë¡¤Î´Ñ»¡½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÜÀß¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤âÆþ¤ë¤Ê¤É¸ø°ÂÄ£¤Î´Æ»ë²¼¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¾åÍ´»á¤ÏËã¸¶¤È¼¡ÃË¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2ÂåÌÜ¤Î¶µÁÄ³Ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÃ¼Åª¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤â²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2002Ç¯¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¬ºÇ¸å¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡ÃË¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö²¿¤«Æâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤Æº£¤âÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤òÁí¹çÅª¤Ë²ÃÌ£¤¹¤ë¤ÈÄ¹ÃË¤è¤ê¤â¼¡ÃË¤ÎÊý¤¬½¡¶µÃÄÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤¿¡×
¡¡¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¡¢¸ø°ÂÅö¶É¤«¤é¥¢¥ì¥Õ¤ÎÌò¿¦°÷¤È½é¤á¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¼¡ÃË¤Ï¡¢¶µÃÄ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Á°½Ð¤Î¾®Ìî»û²ÝÄ¹¤Ï¡¢
¡Ö¼¡ÃË¤¬ÁÈ¿¥Æâ¤Çµ·¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¿Í»ö¤äºâÀ¯¤ËÍí¤àÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢
¡Ö¼¡ÃË¤Ï´´Éô¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²ñµÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢°äÂ²¡¦Èï³²¼Ô¤ËÇå½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¡¢¸ø°ÂÄ£¤Ø¤ÎÉ¬Í×¤ÊÊó¹ð¤Î°ìÉô¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡
¡¡¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥¢¥ì¥Õ¤Ï¼¡ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹½À®°÷¤È¤·¤Æ¸ø°ÂÄ£¤ËÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸µ¿®¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¼¡ÃË¤¬ÀâË¡²ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Å°Äì¹³Àï¤«·¤¤ò¤Ê¤á¤ë¤«
¡¡º£²ó¡¢´´Éô²ñµÄ¤ÎÍÍ»Ò¤òÏ¿²»¤·¤¿²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢»ä¤Ï´Ø·¸¼Ô¤«¤éÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë³«¤«¤ì¤¿´´Éô²ñµÄ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¼¡ÃË¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬ÁÈ¿¥±¿±Ä¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´´Éô¤é¤òÁ°¤Ë¡Ö¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤µ¡Ø¥°¥ë¤Î°Õ»×¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¢¡Ø»ä¤Î°Õ»×¡Ù¤¬¤¤¤í¤¤¤í¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤±¤É¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ý¥±¡Á¥Ã¤ÈÊ¹¤Î®¤¹¤ó¤À¤è¤Ê¡¢¤³¤ì¡×¤È¡¢¼«¤é¤ò¥°¥ë¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢¿®¼Ô¤é¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø°ÂÅö¶É¤È¤É¤¦ÂÐÖµ¤¹¤ë¤«¤ò´´Éô¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢´´Éô¤¬¡ÖÁê¼ê¡Ê¸ø°ÂÅö¶É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ë¤Î½ÐÊý¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¼¡ÃË¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ï¡¢
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦Áê¼ê¤Î½ÐÊý¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÅ°Äì¹³Àï¤¹¤ë¤«·¤¤ò¤Ê¤á¤ë¤«¤É¤Ã¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢Áê¼ê¤Î½ÐÊý¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×
¡¡¤È¸ìµ¤±Ô¤¯´´Éô¤é¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢
¡Ö¤Ç¡¢¤½¤¦¤À¤Í¡¢»ä¤¬¶µÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±»ÜÀßÆâ¤Ë¥´¥¥Ö¥ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡¡¤È¡¢¡È»ÜÀßÆâ¤Î¥´¥¥Ö¥ê¤ÎÁý²Ã¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÎã¤¨¤Æ¼«¤é¤¬¶µÃÄ¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¶µÃÄ´´Éô¤ò·è¤á¤ë¿Í»ö¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢¼¡ÃË¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤È´´Éô¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¶¦Æ±´´»ö¡Ê¶µÃÄ¤Î´´Éô¡Ë¤âÂ¾¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤ÉÃ¯¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤¤¤Þ¤»¤ó¡©¡¡¡Ê¿ôÉÃ´Ö¤ÎÄÀÌÛ¡Ë¡Ä¡Ä¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¶¦Æ±´´»ö¡¢½çÈÖ¤«¤é¤·¤Æ»ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤«A¡Ê¿®¼ÔÌ¾¡Ë¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ç¤è¤±¤ì¤Ð¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¢¤¸¤ã¤¢¡ÊÇï¼ê²»¡Ë¤½¤³¤Ç»ä¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ¹½ê¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡×
¡¡°ìÊý¡¢´´Éô¤«¤é°Õ¸«¤ò¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤Ï¡¢´´Éô¤Î¡¢
¡ÖÁê¼ê¤Î½ÐÊý¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢
¡Ö°ã¤¦¡¢B¡Ê¿®¼ÔÌ¾¡Ë¡£µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤³¤ì¡×
¡Ö»ä¤ÏÃ±¤Ë°Õ¸«½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê°ìÉôÎ¬¡Ë
¡Ö¤Í¤§¤µ¤Ã¤¡¢B¡¢»ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤³¤Ç¤´¤Þ¤«¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£ÅÜ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡©¡¡¤Ï¤¤¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼¡ÃË¤È´´Éô¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¸µ¸Å»²¿®¼Ô¤Ï¡Ö°ì´´Éô¤¬¥°¥ë¤Ë°Õ¸«¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ª¥¦¥à»þÂå¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥½¥Õ¥È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â»ý¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î²ñµÄ°Ê¹ß¡¢¼¡ÃË¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î´´Éô¤¬¤¯¤·¤Î»õ¤¬·ç¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°ì¿Í¡¢¤Þ¤¿°ì¿Í¤È¶µÃÄ¤òÃ¦²ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÀµ¸ç»Õ¡×¡¢¡Ö»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´´Éô¤Ï½½¿ô¿Í¤¤¤¿¤¬1·å¤ËÇ÷¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¶µÃÄ¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡Èµï¾ì½ê¡É¤¬¤Ê¤¯¼¤á¤ë¤Ë¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¯¡£·ë²ÌÅª¤Ë¼þ°Ï¤Ë¡È¼¡ÃË¤Î¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡É¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯Ëö¤Î´í¤¦¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢¥¢¥ì¥Õ¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÉÔ°Â¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼Ò²ñ¤È¤ÏµÕÊý¸þ¤Ë¡Ä¡Ä
¡¡´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï°Û¸ýÆ±²»¤Ë¡ÖÆâ¤Ë¤³¤â¤êÀè±Ô²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£¸µ¸Å»²¿®¼Ô¤Ï¡¢
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë°ãË¡¹Ô°Ù¤ä¥Æ¥í¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤ò¶¼¤«¤¹¤³¤È¤òµ¯¤³¤¹¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼¡ÃË¤¬¥°¥ë¤ò¼«¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤éÀµÄ¾¡¢¶²¤í¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¤È¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö³°°µ¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÁÈ¿¥¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï·ëÂ«¤¬¶¯¤Þ¤ë¡£»ä¤¬¥ª¥¦¥à¤Ë¤¤¤¿º¢¡¢·§ËÜ¸©ÇÈÌîÂ¼¤Î¹ñÅÚÍøÍÑ·×²èË¡°ãÈ¿»ö·ï¡Ê1990Ç¯¡Ë¤Ç¶µÃÄ»ÜÀß¤Ë¥¬¥µ¡Ê²ÈÂðÁÜº÷¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤â¿®¼Ô¤Î·ëÂ«¤¬¶¯¤Þ¤ê¹ñ²È¡¢¼Ò²ñ¤¬Å¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤è¤ë¡È¥ª¥¦¥à¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¡É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¼¤á¤Æ¤¤¤¯¿®¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ä¤Ã¤¿¿®¼Ô¤¿¤Á¤Ï¾¯¿ôÀº±Ô²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¶µµÁ¤ä¶µÃÄ±¿±Ä¤¬Àè±Ô²½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¨ÂÐ¿´¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤ÈÉÔ°Â¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£ÊÌ¤Î¸µ¿®¼Ô¤Ï¡¢
¡Ö¼¡ÃË¼çÆ³¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£¼Ò²ñ¤È¤â³ÖÀä¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤¬¡¢¿®¼Ô¿ô¡¢»ñ¶â¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤êÀèºÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¤Èº£¸å¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤ÎÁ°¿È¡Ö¥ª¥¦¥à¿ÀÀç¤Î²ñ¡×¤Îº¢¤«¤é¶µÃÄ¤ÎÆâ¾ð¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¾åÍ´»á¤â¡¢
¡Ö¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¸þ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÆâ¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñ¤È¤ÏµÕÊý¸þ¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·èÎö¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¤È¸ì¤Ã¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢ºÇ¤â¶²¤ì¤ë¤Î¤Ï¶µÃÄ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¥¯¥é¥¹¥¿¡¼²½¤·¡¢³èÆ°¤¬ÃÏ²¼¤ËÀø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¸ø°ÂÅö¶É¤Î´Æ»ë¤ÎÌÜ¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¼¡ÃË¤é´´Éô¤¬¡ÈÁÈ¿¥ËÉ±Ò¡É¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤ë¤«¤âÃí»ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¥¢¥ì¥Õ¤Î»ñ¶âÌÌ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¸ø°ÂÅö¶É¤â¤½¤ÎÁ´ËÆ¤ò¤Ä¤«¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¿ôÀéËü±ß¤â¤Î¸½¶â¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ì¤òÇ¡¼Â¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ì¥Õ¤Ë¤Ï2023Ç¯¤«¤é¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¯³èÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ëºÆÈ¯ËÉ»ß½èÊ¬¤¬²¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê»ñ¶â¸»¤Ç¤¢¤Ã¤¿ºß²È¿®¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤â³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ»¾ì¤Ê¤É½¡¶µÅª¤Ê»ÜÀß¤Î°ìÉô¤¬»ÈÍÑ¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤ë¶µÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡ÈÊ¼ÎÈ¹¶¤á¡É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¤â¤¤¤¨¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß½èÊ¬¤ÇÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¦²ñ¤¹¤ë¿®¼Ô¤â¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£
¼ý±×»ö¶È¤Î»ñ»º±£¤·
¡¡2020Ç¯¤È21Ç¯¤Ë¤Ï·×4200Ëü±ß¤Û¤É¤Î¸½¶â¡¦ÍÂ¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¶¯À©¼¹¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º¹¤·²¡¤µ¤¨²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¶ä¹Ô¸ýºÂ¤À¤È¸ø°ÂÅö¶É¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢º£¤Ç¤Ï¶â¤ÎÎ®¤ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¸½¶â¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¸ø°ÂÅö¶É¤â»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬¤Ä¤«¤ß¤Å¤é¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê½¸¶â¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»¿½õ²ñ°÷¡×À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¢¥ì¥Õ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¿±Äµ¬Â§¤Ë¤Ï¡ÖËÜÃÄÂÎ¤ò»¿½õ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤¹¤ë¼Ô¤Ï¡¢½êÄê¤Î¼êÂ³¤ò·Ð¤Æ»¿½õ²ñ°÷¤È¤Ê¤ë¡×¡Ö»¿½õ²ñ°÷¤Ï¡¢½êÄê¤Î´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½êÄê¤Î³Æ²ñÈñ¤òÇ¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ë¡£¸µ¿®¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºß²È¿®¼Ô¤¬·î¤Ë¿ôËü±ß¡¢¸½¶â½ñÎ±¤Çºë¶Ì¸©Æâ¤ÎÍ¹ÊØ¶ÉÎ±¤á¤Ë¤·¤ÆÁ÷¶â¤·¡¢ÉÕ¶á¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë½Ð²È¿®¼Ô¤¬²ó¼ý¤·¤Æ·î¤Ë¿ôÉ´Ëü±ß½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø°ÂÄ£¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¸µ¿®¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ëºß²È¿®¼Ô¤ò¾è¤»¤Æ½Ð²È¿®¼Ô¤¬»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸ø°ÂÄ£¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¼ý±×»ö¶È¤Î»ñ»º±£¤·¡×¤À¡£Á°½Ò¤·¤¿2ÅÙ¤Î¶¯À©¼¹¹ÔÁ°¤Î2019Ç¯¤Ë¤ÏÌó13²¯±ß¤Î»ñ»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«Ìó1700Ëü±ß¤Ë¤Þ¤Ç·ã¸º¤·¤¿¤Î¤À¡£¸ø°ÂÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¥¢¥ì¥Õ¤Î¼ý±×»ö¶È¤ÏÅìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢»¥ËÚ¤Ê¤É¤Ë»ö¶È½ê¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¶µ¼¼¤Î·Ð±Ä¡¢»¨²ß¡¦¿©ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¥è¥¬¤Î¹Ö»Õ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â½Ð»ñ¼Ô¤äÂåÉ½¼Ô¡¢½¾¶È°÷¤Ï¥¢¥ì¥Õ¤Î¹½À®°÷¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î»ñ»º±£¤·¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ì¥ÕÂ¦¤Ë¤¿¤À¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡Ö¥¢¥ì¥Õ¤Ï°ìÈÌË¡¤Ë½¾¤Ã¤Æ»ñ»º´ÉÍý¡¢Ç¼ÀÇ¤Ê¤ÉË¡ÅªµÁÌ³¤òÅ¬Ë¡¤ËÍú¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÄÂÎµ¬À©Ë¡¤Ï°ìÈÌË¡¤Îµ¬Î§¤È°Û¤Ê¤ëÆÈ¼«¤ÎÃÄÂÎ³µÇ°¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈï½èÊ¬ÃÄÂÎ¤òÆÃÄê¤·¡¢°ìÈÌË¡¤ÈÌ·½â¡¦Äñ¿¨¤¹¤ëË¡ÅªµÁÌ³¤ò²Ý¤·Ë¡ÅªºîÍÑ¤òµÚ¤Ü¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×ÎÁ¤¹¤ë¡×¡Ê25Ç¯3·î¤Î²óÅú¡Ë
¡¡¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂèÆó¤Î¥ª¥¦¥à¡×¤ò´í×ü
¡¡2020Ç¯¤Ë¤ÏºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ç°äÂ²¡¦Èï³²¼ÔÂ¦¤Ø¤ÎÌó10²¯2500Ëü±ß¤ÎÇå½þÌ¿Îá¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø°ÂÄ£¤Ï¡¢Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤Ê¤É¤«¤é¥¢¥ì¥Õ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌó6²¯±ß¤Î»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»î»»¤¹¤ë¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿¶¯À©¼¹¹Ô¤Ë¤è¤êÌó4200Ëü±ß¤¬²ó¼ý¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢°ìÀÚ»ÙÊ§¤¤¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¸ø°ÂÄ£¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»ñ»º±£¤·¤ò¡ÖÇå½þ»ÙÊ§¤¤¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°äÂ²¡¦Èï³²¼ÔÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µÈÈºáÈï³²¼Ô»Ù±çµ¡¹½¤Ï2025Ç¯11·î¤Ë¡¢¥¢¥ì¥Õ¤Ê¤É¤òÁê¼ê¼è¤ê»ñ»º³ÎÇ§¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£µ¡¹½¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¥¢¥ì¥Õ¤¬³èÆ°¤¹¤ë»ÜÀß¤Î½êÍ¼Ô¤¬¶µÃÄ¤ÈÊÌ¤ÎÌ¾µÁ¿Í¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Î¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë2²¯±ßÄ¶¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤Î»ÜÀß½êÍ¼Ô¤È¹çÆ±²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥ì¥Õ¿®¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£µ¡¹½¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ñ»º±£¤·¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ºÛÈ½¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¡¢´ØÏ¢»ÜÀß¤ÎÌ¾µÁ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ê¤ª°äÂ²¡¦Èï³²¼Ô¡¢Èï³²ÂÐºö¤Ë¤¢¤¿¤ëÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡È¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¡É¤Ç¶µÃÄ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀÕÇ¤Æ¨¤ì¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÊ°¤ê¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤Ç²â¥±´Ø±Ø½õÌò¤À¤Ã¤¿É×¤Î¹â¶¶°ìÀµ¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿¹â¶¶¥·¥º¥ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸å·ÑÃÄÂÎ¤ÎºÇ¶á¤ÎÆ°¸þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ý¤ò¶Ë¤á¤ÆÈãÈ½¤¹¤ë¡£¼¡ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤¬Ëã¸¶¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Î¸À¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ØÂèÆó¤Î¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¡Ù¤¬¤³¤ì¤«¤é³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Èº£¸å¤ÎÉÔ°Â¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡ÃË¤¬É½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·üÇ°¤¹¤ë¡£
¡ÖËã¸¶¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¶µµÁ¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦½¤¹Ô¤ò¤¹¤ë¤È¤«¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤ÉÉ½¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼¡ÃË¤ÏÁ´Á³É½¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¸«¤ë¤Ê¡×
¡¡»ö·ï¤«¤é30Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÇå½þÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¸å·ÑÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤À¤Ã¤ÆÌ¿¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÂ»³²Çå½þ¶â¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ§¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ò¿·¤·¤¯À¸¤Ä¾¤¹¤Ê¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤â¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Çº£¸å¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥¢¥ì¥Õ¤Ç¤â¡Ö¼Ò²ñÍ»ÏÂ¡×¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸µ¿®¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¸«¤ë¤Ê¡¢¸«¤¿¤È¤·¤Æ¤âÏÃ¤¹¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¡È¤ªÃ£¤·¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿®¼ÔÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤äÏ¢ÍíÀè¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤â¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¾ðÊó¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢¤è¤ê¡ÈÊÄº¿À¡É¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â·üÇ°ºàÎÁ¤À¡£¥ª¥¦¥à¸å·ÑÃÄÂÎ¤Ï¡¢º£¤³¤½°äÂ²¡¦Èï³²¼Ô¤ÎÀÚ¤Ê¤ëÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2026Ç¯1·î1¡¦8Æü¹æ ·ÇºÜ