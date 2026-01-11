¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡¢Ã¦Ãæ¹ñ¶¦Í¤Ø¡¡À¯ÉÜ¡¢G7¡¦»ñ¸»¹ñ¤È
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢Àè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¤È»ñ¸»¹ñ¤¬ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç12Æü³«ºÅ¤¹¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤Ê¤É½ÅÍ×¹ÛÊª¤Ë´Ø¤¹¤ëºâÌ³Áê²ñ¹ç¤Ç¡¢Ãæ¹ñ°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤òÄã¸º¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇG7¤ä»ñ¸»¹ñ¤ÈÏ¢·È¤ò³ÎÇ§¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬11ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºâÌ³Áê²ñ¹ç¤Ë¤ÏG7³Æ¹ñ¤Î¤Û¤«¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬»²²Ã¡£¥¤¥ó¥É¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤Ï9Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ°Ê³°¤Ë¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÎ¸«¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï2010Ç¯¤Ë²Æì¸©¡¦Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤Çµ¯¤¤¿³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î½ä»ëÁ¥¤ÈÃæ¹ñµùÁ¥¤Î¾×ÆÍ»ö·ï¸å¡¢Ãæ¹ñ¤¬Í¢½Ð¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë´±Ì±¤òµó¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Á´ÂÎ¤ÎÍ¢Æþ¤ËÀê¤á¤ëÃæ¹ñ¤Î³ä¹ç¤ò09Ç¯¤Î85¡ó¤«¤é20Ç¯¤Ë58¡ó¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê½ÅÍ×Êª»ñ¡£