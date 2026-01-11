コンラッド大阪♡ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザインとのコラボアフタヌーンティー

コンラッド大阪の｢40スカイバー&ラウンジ｣では、2025年12月18日(木)～2026年3月1日(日)までニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザインとのコラボレーションによる、コンラッド大阪×ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン｢Blooms & Bites｣ストロベリーアフタヌーンティーが関西中です。すてきな世界観に酔いしれるアフタヌーンティーを取材してきたので紹介します。

コンラッド大阪×ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン

今回のアフタヌーンティーは、ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザインとのコラボレーションなのですてきな雰囲気です。

特別にデザインされたプリザーブドフラワーアレンジメントが1卓につき1つずつ飾られているので、より華やかさか増します。※各テーブルのフラワーアレンジメントはお持ち帰りいただけません。

ドリンクでは、｢コンラッド大阪オリジナルブレンド｣を含むTWG Teaやコーヒーがフリーフローで楽しめます。

ニコライ バーグマンの黒のフラワーボックスからインスパイアされた｢ベルベットノワール｣。濃厚なストロベリーチョコレーの味わいが楽しめます。

ニコライ バーグマンならではの半球体のフラワーアレンジメントをストロベリームースで表現した｢ルビーフラワー｣。

苔玉の質感やストロベリークランブルを土に見立てた｢モスベリー｣。クランブルが味のアクセントに。

卵型の｢フローラル｣は、カモミールが香るストロベリームースにミントのクリームを合わせたスイーツ。

ズワイガニをピスタチオで包んで苔玉の質感を表現した｢ズワイガニとポルチーニクリーム｣。

花びら仕立てのミモレットが華やかな｢パンプキンプレッセ｣。カボチャの甘みとサワークリームの酸味が相性抜群です。

花のグラスアレンジメントを表現した｢ボタニカル｣。ストロベリーも入っていてきれいです。

スコーンは、コンラッド大阪を象徴する胡蝶蘭の香りをまとわせて焼き上げた｢胡蝶蘭香るスコーン｣。まずは香りを楽しんでから、クロテッドクリームやストロベリーソースをつけて楽しんでくださいね。

フレッシュストロベリーの食べ比べ

スイーツだけでなく、フレッシュストロベリー食べ比べも楽しめます。粒が大きく糖度の高い｢あまおう｣と酸味と甘みのバランスが良い｢さちのか｣の2種の食べ比べを楽しんでくださいね。(品種は、時期によって異なります)

美しいセイボリー

セイボリーては、ニコライ バーグマンの世界観を映したフラワーアレンジメント仕立てのセイボリーがいただけます。

北欧の冬に咲く花をイメージした｢サステナブルサーモンクレープ｣。

カリフラワームースやキャビアを使い、冬の静寂に咲く一輪の花のようにグラスに飾った大人な味わいの｢アキテーヌ産キャビア｣。

トリュフ、鴨肉、リコッタチーズの｢トリュフオーブンサンドイッチ｣。具材がたっぷりでインパクトがありますね。

オリジナルカクテル付きプランもおすすめ

オリジナルカクテル付きプランもあるので、アフタヌーンティーと一緒に楽しむのもおすすめです。

また、ニコライバーグマン オリジナルフラワーボックスとコンラッドホリデーベアがついているプランもあります。

コンラッド大阪のインスタグラムアカウントをフォローし、@conradosakaと@nicolaibergmann、#ブルームスアンドバイツアフタヌーンティー のハッシュタグを付けて、その場で写真または動画をご自身のインスタグラムアカウントに投稿すると、スパークリングワイン(またはモクテル)1杯プレゼントの嬉しい特典もあります。※詳細はホテル公式サイトをご確認ください。

いかがでしたか。地上200メートルの美しい景色も楽しみたながら、すてきな時間を過ごしてくださいね、

コンラッド大阪×ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン ｢Blooms & Bites｣ストロベリーアフタヌーンティー

期間:2025年12月18日(木)～2026年3月1日(日)

時間:11:00~20:00(L.O.18:00)※ご利用は2時間制です。30分間隔でご予約をお受けいたします。

料金:お一人様8,500円(税込)、(オリジナルカクテル付き) 11,000円(税込)、(ニコライバーグマン オリジナルフラワーボックス、コンラッドホリデーベア付き)13,500円(税込)

取材協力/コンラッド大阪