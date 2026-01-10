卓球の「WTTチャンピオンズ・ドーハ2026」は10日、女子シングルスの準々決勝が行われる。2026年最初の国際大会も終盤に差し掛かり、注目が高まっている。

中国の強豪との大一番に臨むのは、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）と、同15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）。上位進出を懸けた両選手の戦いに期待がかかる。

■張本美は2024年に連勝も

日本女子からは今大会、5選手がエントリー。その中で最上位ランクの張本美は、初戦から韓国勢との連戦に挑んだ。1回戦では世界12位の申裕斌、2回戦では同28位の金娜英とライバル国の主力と続けて対戦し、いずれもストレート勝ちと安定感を見せ、ベスト8に進出した。

一方の長粼は、昨年の「WTTファイナルズ香港」に続き、1回戦で伊藤美誠（スターツ）と対戦。世界9位の伊藤に3－0で完勝すると、2回戦では昨季終盤に存在感を示した同17位のザビーネ・ヴィンター（ドイツ）との接戦を3－2で制し、張本美に続いて8強入りを果たした。

準々決勝では、張本美が世界4位の陳幸同、長粼は同3位の蒯曼と、それぞれ中国勢との対戦が決定。今大会最大の山場を迎えることとなった。

張本美は陳幸同に対して過去2勝1敗で、2024年の「WTTチャンピオンズ・マカオ」準々決勝とアジア卓球選手権シングルス準々決勝で連勝を飾った。一方の長粼は蒯曼に対して0勝3敗。直近では25年の「WTTスターコンテンダー・ドーハ」準決勝で敗れており、雪辱を期す一戦となる。

なお、準決勝ではこの2試合の勝者同士が対戦する組み合わせとなっており、Tリーグの木下アビエル神奈川でチームメイトの張本美と長粼が、決勝進出を懸けて激突する可能性もある。

日本から5選手が出場した2026年最初のチャンピオンズで、ベスト8に勝ち残った張本美と長粼。上位シードの中国勢との大一番に挑む中、どのような戦いを見せるのか。両選手のパフォーマンスに注目が集まる。