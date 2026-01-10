暗号資産（仮想通貨）投資に興味はあっても、大きなお金を動かしたり、暗号資産用の口座を開いたりすることに抵抗がある人は少なくないでしょう。そんな投資にハードルを感じている人におすすめの始め方について、本記事では松田康生氏、桝本誠二氏の著書『暗号資産で100万円が消えた僕に儲かる方法を教えてください！ 暗号資産アナリストから学ぶ「1億円を目指す」投資法』（翔泳社）より一部を抜粋・編集して解説します。

登場人物

松田康生…楽天ウォレットシニアアナリスト。2018年より暗号資産交換業者で暗号資産市場の分析・予想に従事。

枡本誠二…五十路で初の資産運用・暗号資産投資に挑んだが、3ヵ月足らずで大損失。100万円失ったライター。

暗号資産投資が怖いならポイントで取引体験を

枡本：初心者が暗号資産投資をはじめようと思ったときに、まず最初にやるべきことって何でしょうか？

松田：それはですね、もうシンプルに「100円でもいいからビットコインを買ってみる」ことです。

枡本：えっ、100円からでもいいんですか？

松田：はい。何にもやっていない状態と、たとえ少額でもポジションを持っている状態とでは、マーケットの見え方がガラッと変わってきます。とりあえず、何でもいいからちょっと買ってみる。それが大事なんです。

枡本：なるほど。

松田：普通にはじめるなら、先ほど紹介したように日本の暗号資産交換所に口座を開いて、そこにお金を送ってビットコインを買う、という流れですよね。

枡本：はい、そうですね。

松田：ただ、もっと手軽な方法もあります。たとえば楽天が提供する「ポイントビットコイン by 楽天PointClub」なら、楽天ポイントを利用してビットコインの取引体験ができるんです。

枡本：えっ、口座をつくらずにポイントで取引体験できるんですか？

松田：そうです。お買い物で貯まった100ポイントからビットコインの取引体験ができますし、暗号資産の口座を開かなくてもいいんです。ただし、あくまでポイントは楽天ウォレットが提示するビットコインの価格変動にあわせて増減するだけなので、値上がりしても利益はポイントで返ってきます。現金が増えるわけではありません。

枡本：現金じゃない分、ゲーム感覚で気軽にはじめられそうですね。

松田：そうなんですよ。もう「何からはじめようかな」と悩むくらいなら、そこからはじめてしまえばいいと思います。その場ですぐにできますから。

枡本：ボクもポイントからはじめてればよかったかな……。

松田：最近では、ポイントでちょっと増えたことをきっかけに、「じゃあ現金でビットコインを買ってみようかな」「他の通貨も試してみようかな」という人が増えてきている印象です。

枡本：初心者には、すごくいい方法ですね。

松田：はい、私もそう思います。いきなりお金を送って……、というのはハードルが高いですから、まずは気軽にポイントでやってみる。そして、「こういうものなんだな」と実感してから次のステップに進む。これが入門としては一番いい方法だと思います。

投資額はメンタルにも影響…ポイントは「夜ぐっすり眠れる金額」

枡本：実際に現金を使って暗号資産をはじめようと思った場合、たとえば1万円から100万円くらいの間だと、どれくらいの金額からはじめるのがいいんでしょうか？ また収入の何％とか、何か基準とかってありますか？

松田：まず大事なのは、どのスタイルで投資をやるのかを決めることです。証拠金取引のように「トレーディング」をするのか、それともビットコインを買って「ガチホ（ガチでホールド：長期間保有し続けること）」するのか。これによって金額の考え方も変わってきます。

枡本：なるほど。

松田：たとえばトレーディングをやるなら、最初はできるだけ小さな金額、1万円でもいいですよ。それではじめた方がいいです。自分なりのやり方を試して、1ヵ月〜3ヵ月くらい続けてみて、それでプラスになる方法が見つかったら、少しずつ金額を増やしていくのがベストですね。

枡本：確かに最初から大きく張るのは怖いですもんね。

松田：はい。金額が少ない方が、自分の感情をコントロールしやすいですから。変に見栄を張って「0.1BTCからいくぞ！」なんて無理する必要はありません。

枡本：なるほど。金額が大きいといつも気になってしょうがないですからね。

松田：そうなんです。大事なのは、コンスタントに利益を出せる方法を身につけること。それを確立してから少しずつ金額を増やしていく。そして、金額が増えてくると「怖さ」も出てきます。感情が乱れて判断ミスする人もいますから。

枡本：メンタルの問題って大きいですよね。

松田：ええ。私の感覚では、会社のお金を運用していても個人の責任でPL（損益）をしっかり管理できるのは10億円くらいまでです。それ以上になると、個人の責任では心がもたなくなって、夜眠れなくなってしまう人も出てきます。自分のお金だと冷静な判断ができる許容金額はもっと小さいでしょうね。

枡本：確かに。ボクはなけなしのお金でも不安で眠れない夜がありましたし。

松田：そうですね。人によってその「許容範囲」は違います。だからこそ、投資をはじめる金額の基準は、自分が夜ぐっすり眠れる金額が一番いいと思いますよ。

枡本：すごく、納得しました。ボクも安心して夜寝たいですから……。その感覚、大事ですね。

松田：ビットコインをガチホする場合でも同じです。「余裕資金でやる」というルールだけ守って、少しずつ増やしていくのがいいんです。急激に下がったときに、慌てて売っちゃうのが一番もったいないですから。

枡本：寝れない理由としては、日本が夜の間に、アメリカの市場で暗号資産の値が大きく動くじゃないですか。

松田：そうそう。朝起きたらビックリするような値動きがあったりして（笑）。

枡本：はい（笑）。なので、やっぱり安心して寝られる範囲が自分の投資金額の目安ですね。

松田：そうです。それが一番大事です。

松田 康生

楽天ウォレット株式会社 シニアアナリスト

桝本 誠二

クリエイターズアイ 代表取締役／ライター