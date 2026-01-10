この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「居酒屋で働く若者へのインタビュー」と題した動画を公開。インタビューに応じた16歳の高校生が、居酒屋でのアルバイト事情から、「約束を守れたら付き合う」という独特な恋愛観まで赤裸々に語った。



動画に登場したのは、居酒屋でアルバイトをしているという16歳の高校生の女性。時給は1100円で、月収は「7万」ほどだと明かした。最近購入した一番高いものは、約3万円のヴィヴィアン・ウエストウッドのネックレスだという。



この日は男性と食事に来たと話す彼女に、インタビュアーが「彼氏さんですか？」と尋ねると、少し間を置いて「怖いんです」と答え、笑いを誘った。相手との関係については、「彼氏っていうか、付き合ってない。両思いで」と告白。「約束守れたら付き合おうね、みたいな」と、特別な約束を交わしている段階であることを明かした。



その約束の内容は「約束をまず守ること」だと言い、普段から「私が約束を守らなかったり、どこにいるかとか情報提供しなかったら」喧嘩になることが多いと語った。このユニークな関係性に、インタビュアーも驚きを隠せない様子だった。



将来の夢は「メイクする人」になること。小学6年生の頃からメイクを始めたといい、この日のメイクのポイントを問われると「めっちゃ濃くしただけ」と照れ笑い。特に誰かを参考にしているわけではなく、「思うがままに」メイクを楽しんでいると話した。



最後に「今欲しいもの」を尋ねられると、「愛情」と即答。これから会う相手の男性に向けて「楽しみにしてます」とはにかみながらメッセージを送り、動画を締めくくった。