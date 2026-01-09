TVアニメ『ダーウィン事変』EDテーマが、a子「Turn It Up」に決定！ノンクレジットエンディングアニメ映像も公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

講談社の月刊コミック誌「アフタヌーン」にて連載中の、うめざわしゅんによる大人気ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ『ダーウィン事変』。

最新コミックス10巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10位、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGest‘Arts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇っている。

いよいよ放送がスタートしたTVアニメ『ダーウィン事変』。放送開始前から作品のテーマ性や映像表現に注目が集まる本作だが、これまで発表されていたオープニングアーティストに続き、エンディング主題歌を担当するアーティストがついに解禁となった。

エンディングを担当するのは、独自の世界観と繊細かつ芯のある歌声で支持を集めるa子。a子の楽曲が、物語の余韻をより深く印象づけ、『ダーウィン事変』の世界観をエンディングから鮮やかに彩る。また、主題歌アーティスト情報解禁にあわせて、ノンクレジットエンディングアニメ映像も公開。作品のテーマと楽曲が融合した映像は、物語の核心に迫る印象的な仕上がりとなっており、放送を重ねるごとに新たな発見をもたらしている。

＜エンディング主題歌：a子コメント＞

エンディング主題歌を担当されると決まった時の感想を教えてください。

実は元々お話しをいただく前から作品のファンでした。

決まった時は、まず「ダーウィン事変」のアニメ化が決定したことがとても嬉しかったです。

衝撃的な展開が多い作品なので、世界観に合うように楽曲を作ることを想像してワクワクしました。

原作「ダーウィン事変」を読んだ感想をお聞かせください。

シリアスなテーマで、とても面白くて一気読みをしてしまいました。

ひとつの綻びがどんどん広がっていく展開の面白さと、

現代社会でも問題になってることがリンクしていて、読んでいて色々考えさせられる素晴らしい作品だと思います。

曲名や楽曲に込めた想いを教えてください。

この作品が色々なルーツを持った人達の物語だと思ったので、

楽曲にも色々なルーツになっているジャンルを組み合わせて制作しました。

タイトルの ” Turn It Up “は、ボリュームを上げろ！という意味で、

チャーリーと敵対する組織の立場について思ったことを歌詞に込めました。

ぜひ爆音で音楽を聴いて楽しんでいただけたら嬉しいです。

アニメを楽しみにしている方にメッセージをお願いします。

チラッとアニメ本編を見させていただく機会があったのですが、まさに神作画でワクワクしました！

本当にこの作品に携わることができて幸せです。

ぜひエンディングも楽しんで聴いていただけたら嬉しいです。

●楽曲情報

a子

「Turn It Up」

2026年1月21日配信リリース



配信リンクはこちら

https://lnk.to/ako_Turn_It_Up

●作品情報

TVアニメ『ダーウィン事変』

2026年1月6日(火)24:00よりテレ東系列にて放送

テレ東系列（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）：1月6日（火）24:00より

BSテレ東：1月7日（水）24:00より

AT-X：1月9日（金）21:00より

配信情報

1月7日（水）0:30よりプライムビデオで独占配信開始

＜イントロダクション＞

講談社の月刊コミック誌「アフタヌーン」にて連載中の、うめざわしゅんによる漫画作品『ダーウィン事変』。

シリーズ累計発行部数220万部を突破し、「マンガ大賞2022」大賞、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGest'Arts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇る。

「なんで、人間だけが特別なの？」

人とチンパンジーの間に生まれた「ヒューマンジー」チャーリー。「テロ」「炎上」「差別」……ヒトが抱える問題に、「ヒト以外」のチャーリーが向き合うヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマが遂にTVアニメ化。

＜あらすじ＞

なんで、人間だけが特別なの？

アメリカ・ミズーリ州の片田舎に暮らす少年・チャーリーは、

人間を超える知能とチンパンジーを超える身体能力を併せもつ、

半分ヒトで半分チンパンジーの「ヒューマンジー」。

15歳になったチャーリーは、人間の里親の勧めで初めて学校に入学。

そこでチャーリーは、頭脳明晰だがコミュニケーションが苦手なルーシーと出会う。

平穏な学校生活もつかの間、チャーリーはその出自の特異性ゆえに、

「動物解放」を掲げるテロ組織・ALAにつけ狙われることに！

チャーリーは家族やルーシーを守るため、ALAと対決する道を選択する--

「テロ」「差別」「人権」「炎上」……ヒトが抱える問題に、

「ヒト以外」のチャーリーが、ルーシーとともに対峙する。

ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマが、ここに開幕!!

【スタッフ】

原作：うめざわしゅん（講談社「アフタヌーン」連載）

監督：津田尚克

シリーズディレクター：中山勝一

シリーズ構成：猪爪慎一

キャラクターデザイン：友岡新平

美術監督：野村正信

色彩設計：橋本賢

撮影監督：山田和弘

編集：廣瀬清志

音楽：桶狭間ありさ・堀川真理子

音響監督：岩浪美和

制作：ベルノックスフィルムズ

製作：「ダーウィン事変」製作委員会

オープニング主題歌：Official髭男dism「Make Me Wonder」

エンディング主題歌：a子「Turn It Up」

【キャスト】

チャーリー：種粼敦美

ルーシー・エルドレッド：神戸光歩

リヴェラ・ファイヤアーベント：大塚明夫

ギルバート・スタイン／バート：森川智之

ハンナ・スタイン：佐藤利奈

フィリップ・グラハム／フィル：上田燿司

ゲイル：石川界人

レスリー・K・リップマン／少佐：江頭宏哉

©2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会

