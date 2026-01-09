ラランド・ニシダ、精子役で声優デビュー「精子の役だけはどうしてもやりたいと思っていた」【スペルマゲドン 精なる大冒険】
【モデルプレス＝2026/01/09】お笑いコンビ・ラランドのニシダが、アニメーション映画「スペルマゲドン 精なる大冒険」（2月13日全国公開）で声優を務めることが決定。精子・シメン役で声優デビューを果たす。
【写真】人気芸人、声優デビュー作のレコーディング様子
ニシダが演じるのは、主人公・イェンスの体内で冒険を繰り広げる少し頼りないが勉強熱心な精子・シメン役。出演が決まった際は「精子の役だけはどうしてもやりたいと思っていた。上手くできるかという不安と、精子をやりたいという期待がぶつかり合いました」とコメント。
役との共通点は「みんなが飛びついているコンテンツを好きにならないという天邪鬼さは近い気がしました」とし、自身の初体験に関しては「ノーコメントです。イメージを守りたいというか、顔ファンでやっているんでこっちも。顔ファンが悲しむかなって。夢は売っていますから、無礼な質問だと思いました」とファン想いのアイドル並みの回答。
最後に観客に向けて「ミクロの世界をアニメーションで描くというのはあると思うんですが、その中でも一番皆さんが興味ある（内容）と思います。下品なダジャレが結構あり、ゲラゲラ笑えるし興味深いという丁度いいラインです。是非皆さんご覧ください、大好きですわたしは！」とイチオシした。
また、シメンと冒険を共にする勝気でまっすぐな精子・カミラ役には「魔王の娘は優しすぎる！！」ジャヒー役や「アイドルマスター シンデレラガールズ」島村卯月役ほか多数の人気作で声優を務める大橋彩香が、ゲーム大好き思春期真っ只中の主人公・イェンス役は「異世界はスマートフォンとともに。」など話題のアニメ作品をはじめ、映画やドラマなど幅広い分野で活躍中の声優・福原かつみ、イェンスの気になる女の子・リサ役は声優としての活動を軸に、ガールズガレージロックバンド「THE MERCIES」のドラマーとしても活躍中の声優・ドラマーの天沢カンナが務める。
本国ノルウェーではハリウッド大作規模で公開し、2週連続で堂々の第1位のヒットを記録。台湾や香港でも10代を中心に熱狂的な反響が広がり連日満席の社会現象を起こした、いま世界中で話題沸騰中の笑撃アニメが日本上陸。思春期真っ只中の少年の体内で繰り広げられる、精子たちの命がけの冒険。前代未聞のインナーワールド・アドベンチャー「スペルマゲドン 精なる大冒険」。
舞台はなんと精子の世界。その大胆すぎるコンセプトで、2024年アヌシー国際アニメーション映画祭で話題沸騰となった本作。監督はデヴィッド・ハーバー主演のクリスマス・アクション「バイオレント・ナイト」（2022）のトミー・ウィルコラと、ノルウェーのアニメ映画界で活躍するラスムス・A・シーヴァートセン。精子たちが歌って踊って大暴する、10代のカップルの“初めてのチョメチョメ”と、外の世界を求める10億もの精子たちの命がけの冒険をミュージカル・ナンバーと共に描く、ユーモア満載の新感覚アニメーション。 （modelpress編集部）
初めて声優のお仕事をいただいて、演じたキャラクターが精子でした。大変光栄です。シメンくんはとても可愛かったです。是非ともフィギュア化して欲しい。ちょっと表面がヌルヌルしてても良いです。精子が膣内で巻き起こすドタバタコメディー、ぜひご覧ください。
推しキャラ：カウパー僧
人生初の精子役を演じさせていただきました！！お話をいただいた時は、本当に嬉しかったです。人間の身体の中で繰り広げられる激しい競争に、「みんな幸せになってくれ…！」と手に汗握りながら収録させて頂きました。ミュージカルシーンもあり、これまでにない新しい作品になっていると思います。ぜひ最後まで楽しんでください！！
推しキャラ：大腸菌
イェンス役の福原かつみです。「スペルマゲドン 精なる大冒険」は劇中のワードセンスが面白くて台本チェックの段階から笑い転げてしまいました。ですが性知識などに関して勉強になることも多い作品だと感じたので、ぜひ最後まで目を離さず見て下さいね。シメンの歌唱パートも担当しました。場面を彩る数多の楽曲たちもぜひお楽しみくださいませ！
推しキャラ：イェンス
収録を終えてからしばらくは「タ〜マのなか〜♪」が口癖になってしまうほどの中毒性でした！キュートでチャーミングで好奇心旺盛、そして思いやりに溢れた素敵なリサちゃんを演じることができて、とっても嬉しかったです。本編はもちろん、歌の部分もキャスト・スタッフ一同力を合わせて作り上げた渾身の吹替版です！ぜひ楽しんでください！
推しキャラ：ミリアムとペッテル（イェンスの両親）仲良しで最高！
【Not Sponsored 記事】