人気配信者・ゆゆうた（37）が7日、自身のX（旧ツイッター）で活動休止を報告した。



【写真】決意の丸刈り姿で謹慎を発表するゆゆうた

ゆゆうたは、生配信中に違法アダルトサイトでの検索履歴などが配信画面に映し出されたことで波紋を呼んでいた。4日に自身のXで「この度、度重なる違法アダルトサイトの視聴及び、YouTube動画のダウンロードを行ってしまいました。 本当に申し訳ありませんでした。」と謝罪した。また、ネット番組の出演見合わせ、同番組のスポンサーが降板したことなども公表されていた。



しかし、謝罪後も炎上は収まらず、ゆゆうたは7日に「自分の犯した罪と向き合う為、しばらく活動を謹慎させて頂きます」と事実上の活動休止を報告した。「迷惑をかけてしまった関係者の方々、配信や動画を楽しみにしてくれていた視聴者の方々、本当に申し訳ありません」と再度謝罪した。



またこの日、配信サイトTwitchで「今後の活動について」と題して生配信も実施。丸刈り姿で画面上に登場し、「今までずっと活動してきたインターネットから離れ、自分自身と向き合う機会とさせていただければと思います。謹慎させていただきます」と話した。



（よろず～ニュース編集部）