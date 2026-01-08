我が家の冷凍ごはんに革命が起きた！ダイソーの専用容器 vsラップを徹底比較したら“驚きの違い”
炊いたごはんが残った時、どうしていますか？ 炊飯器の保温機能を使ったり、ラップで包んで冷凍保存したりする人も多いと思います。ちなみに筆者は、冷凍保存派。だけど、解凍して食べると「炊きたてと違う……」って思うことがよくあるんですよね。食感や風味が落ちてしまうのが悩みです。
そこで気になったのが、ダイソーの「冷凍保存容器」。ごはんの冷凍保存から電子レンジでの解凍までこれ1つでできる容器は、冷凍ごはんをふっくら美味しくよみがえらせる優れものなんです！
◆たったの110円！ 冷凍ごはんを美味しくよみがえらせる容器を発見
「冷凍保存容器」は、炊きたてごはんの冷凍保存から、電子レンジでの解凍まで一挙に担ってくれる便利な容器。それもただの保存容器ではないんです！ 凸型中子付きの二重構造が加熱ムラを防ぎ、蒸気を容器全体に循環させることで、冷凍ごはんをふっくら仕上げてくれるんです。
「冷凍保存容器（ごはん一膳、二重構造）」110円／税込
材質：ポリプロピレン
商品サイズ：14cm×5.7cm×12cm
容器容量：355ml／お茶わん1杯分（約170g）
耐冷・耐熱温度：-20℃〜140℃
使用不可：食器洗い機、オーブン、直火
◆「冷凍保存容器」本体をチェック
「冷凍保存容器」の本体を見ていきましょう。
ごはん1杯分を入れる容器なので、意外と小さめ。片手でラクラク持てちゃう直径14cmです。
セット内容は、白色の容器と黒色の凸型中子、半透明のフタ。
白色の容器は円型で、ごはん茶わんと比べると底が浅めで平らな印象。
◆余分な水分を逃す仕組みが
そして、この商品の肝でもある黒色の凸型中子。中央に突起があり、底面には小さな穴が点々と開いています。
フタは半透明で、蒸気抜き弁付き。
電子レンジで加熱する時はこの蒸気抜き弁を開け、フタをしたままチン！ 余分な水分を外部へ逃がすので、ごはんがベタつかないんだそう。
フタの両サイドにある取っ手部分は、上から押すと簡単にパコッと外れます。一般的な保存容器のフタって、少し開けにくさを感じることがあるからこれはラクでいいですね。
次は、使ってみた感想です。
◆冷凍、解凍してみる
ここからは、「冷凍保存容器」を使ってごはんの冷凍〜解凍までしていきます。
まず、白色の容器に、黒色の凸型中子をセットします。
パッケージ裏面の使用方法によると、「冷凍保存容器」は熱を外に伝えにくい――とのこと。炊きたてのごはんも、あら熱を取らずに詰めてしまっていいそう。
凸型中子内側の段差のラインを目安に、ごはんをふんわりと詰めます。
ギュッと押したりせず、少し余裕を持たせると米粒が立って良い感じ。
◆容器に入れたときと同じ状態で凍っている
ごはんを詰めたらすぐにフタをして、冷凍庫へ。
せっかくなので、同量のラップごはんと比較していきます。
「冷凍保存容器」で凍らせたごはんの解凍前の様子を見てみると、容器に詰めたときとほぼ変わらず米粒が立ったままでした。
電子レンジで加熱するときは、フタをしたまま。蒸気抜き弁を忘れずに開けたら、600Wで約3分（500Wの場合、約3分30秒）を目安に加熱します。
※加熱時間はあくまでも目安です。ご使用の電子レンジ、ごはんの状態、その他の諸条件により異なります。
◆冷凍ごはんなのにふっくら、だけどベチャッとしない！
加熱後は、凸型中子を取り出してごはんを茶わんに移します。
ここで、フタの取っ手部分が活躍！ 押すだけで簡単にオープン……とはいえ、加熱直後の容器は熱いので、やけどには十分ご注意を。
気になるごはんの状態はというと……ツヤツヤ！ 茶わんに移してみると、炊きたてと遜色ない見た目に感動。
