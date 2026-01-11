【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年1月12日〜1月18日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月12日〜1月18日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年1月5日〜1月11日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では安定を重視します』
｜総合運｜ ★★★★★
自分にこれからの可能性を感じやすいです。培ってきた努力や苦労が自信を与えてくれているでしょう。仕事や公の場ではこれから取り組んでいきたいことへの考えがしっかりしています。周りの人にもアピールすれば、イメージアップにも繋がりやすいです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手との関係を安定させることが、周りに関わっている人達との状況も良くしていくことがわかります。天邪鬼でこじらせたりしている場合じゃないでしょう。シングルの方は、細かいことで不安定になってしまう人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手に条件が良い人が近づきやすいです。
｜時期｜
1月12日 チーム力がアップする ／ 1月18日 離れる人がいる
｜ラッキーアイテム｜
メロンパン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞