一番安い「トヨタ車」に人気殺到!?

2025年度上半期（4月から9月）の販売実績において、前年同期比で大きく数字を伸ばした車種がいくつか存在します。

スバル「フォレスター」（前年比1.5倍）や「ジムニーノマド／シエラ」（同1.7倍）、さらにダイハツ「ムーヴ／ムーヴキャンバス」（同3.4倍）などがその代表例です。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ最安「軽セダン」です！（30枚以上）

売れ行きを伸ばした理由はそれぞれ明白で、フォレスターはフルモデルチェンジの効果が大きく、ジムニーシリーズは新たに加わった5ドアボディの「ノマド」が寄与しました。ムーヴシリーズも、新型へ移行したムーヴと従来からのムーヴキャンバスが併せて好調を維持しています。

一方で、好調の理由が一見すると分かりにくい車種も存在します。それがトヨタの軽自動車「ピクシスエポック」です。同車の2025年度上半期における届け出台数は、前年同期の1.5倍へと急増しました。

この状況について販売店へ尋ねたところ、以下のような回答が返ってきました。

「ピクシスエポックは、『ハイエース』などを所有する法人のお客様が営業車として導入されるケースが大半です。ダイハツからのOEM供給車ということもあり積極的な販促は行っていませんが、安価な軽自動車を求める層には根強い需要があります」

実際にピクシスエポックの価格は99万2200円から144万6500円（消費税込）に設定されており、現在販売されているラインナップの中で「一番安いトヨタ車」でもあります。この圧倒的なコストパフォーマンスこそが、ビジネスユースで支持される最大の理由と言えるでしょう。

では、なぜピクシスエポックの台数は1.5倍にまで跳ね上がったのでしょうか。

その背景を知るには、前年（2024年度上半期）の推移をさらにその前年（2023年度上半期）と比較して紐解く必要があります。

実は2024年度上半期の販売台数は、2023年度同期比で60％という低い水準に留まっていました。時系列で追うと、2023年度の5384台から2024年度には3211台へと落ち込み、2025年度に4852台まで盛り返したという流れです。つまり、2025年度の「1.5倍」という数字は、大きく落ち込んだ前年度から元の水準へ戻ったに過ぎないことが分かります。

それなら、なぜ2024年度は60％も減少したのでしょうか。そこには2つの要因が隠されています。

一つは、製造元であるダイハツの認証不正問題により、車両の生産や出荷に影響が出たことです。ベース車のダイハツ「ミライース」を含むピクシスエポックの出荷停止期間は比較的短期間でしたが、それでも年度の届け出台数には影を落としました。

もう一つは、統計上の分類です。2023年7月までの「ピクシス」には、ダイハツ「キャスト」をベースとした「ピクシスジョイ」が含まれていましたが、同モデルの販売終了に伴い、ピクシス全体の台数が押し下げられました。

ピクシスエポックだけじゃない！ ダイハツからのOEM車が好調なワケ

こうした事情がある一方で、ダイハツがトヨタへ供給するOEM車自体は全般的に好調な推移を見せています。2025年度上半期のデータでは、コンパクトSUVの「ライズ」が前年同期比1.9倍を記録。直近の11月も前年比1.9倍と、勢いは衰えていません。

同様に「ルーミー」の2025年度上半期も前年比1.1倍となり、11月には1.9倍に達するなど絶好調です。2016年の発売から10年近くが経過するモデルであることを考えれば、驚異的な人気と言えるでしょう。

ダイハツが製造するトヨタ「ライズ」

ただし、ライズとルーミーの躍進はピクシスエポックとは事情が異なります。認証不正問題の反動だけでなく、トヨタ販売店の現場事情も大きく関係しているようです。

「最近のトヨタでは人気車種の受注が滞りがちで、『ヤリスクロス』や『シエンタ』といった主力モデルですら受注停止と再開を繰り返しています。

その点、ダイハツ製のライズやルーミーは生産が極めて順調です。結果として、お客様を待たせずに納車できるこれらの車種へ、販売の力が集中している側面があるのでしょう」

確かに現在のトヨタにおいて、売れ筋モデルの供給不安は深刻です。セールス担当者の立場からすれば、安定供給が望めるダイハツ製OEM車への信頼感が高まり、注力するのは当然の流れと言えます。

もちろん、ライズは希少な5ナンバーサイズSUV、ルーミーは人気のスーパーハイトワゴン系という、国内ニーズを射抜いた商品力の高さも無視できません。設計が古くなってもなお選ばれ続けているのはその証拠です。

事実、2025年度上半期の普通車販売ランキングでは、1位ヤリス、2位カローラに続き、3位ライズ、4位ルーミーとトヨタ勢が上位を独占しました。1位と2位が複数のボディタイプを合算した数字であることを考えれば、単一のボディ形状としてはライズが実質的なトップ、ルーミーがそれに次ぐ2位という見方もできます。

直近の10月、11月もその順位は変わっていません。軽自動車のピクシスエポックも含め、今やダイハツ製モデルは、トヨタの国内販売戦略を根底から支える不可欠な存在となっているのです。