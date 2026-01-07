【2026年予測】2026年に来るガジェットを大胆予測！ トレンドを押さえて良いタイミングで買おう
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【2026年予測】2026年に来るガジェットを大胆予測！ トレンドを押さえて良いタイミングで買おう」と題した動画を公開。2025年に登場しインパクトを与えた製品を振り返りつつ、2026年に普及が加速するガジェットについて大胆な予測を展開した。
動画で戸田氏は、2025年に最もインパクトがあったガジェットとして「半導体電池搭載のモバイルバッテリー」と「AIレコーダー」の2つを挙げ、これらが2026年に「爆発的に伸びる」と予測した。
半導体電池については、従来のリチウムイオン電池に比べて「燃えづらく、爆発しづらい」という安全性の高さを最大の魅力だと説明。この安全性から、将来的には航空会社が「半導体電池以外は航空機持ち込み不可に」なる可能性すらあると指摘し、今後のバッテリー選びでは安全性が重要な基準になるとの見解を示した。
また、AIレコーダーに関しては、一度使うと「手放せない」ほどの利便性を持つと強調。単なる録音だけでなく、リアルタイムでの文字起こしや翻訳、要約といった機能の進化に触れ、「過去の音声を検索して活用する未来も」あると語った。
さらに戸田氏は、他の注目すべきトレンドとして、クラウドストレージの料金高騰を背景に、自宅でデータを管理する「NASがストレージの王道に」なると予測。加えて、翻訳機能などを搭載したグラス（メガネ）型のデバイスや、大画面での動画視聴需要に応えるプロジェクターなども今後の注目株として挙げた。
最後に戸田氏は、2026年に向けてガジェットのトレンドが大きく変化することを示唆。特に安全性やAIとの連携が、今後のデバイス選びの鍵を握ることになりそうだ。
チャンネル情報
戸田覚 ビジネス書作家 株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！