100均でこのレベル出せるの凄い…！生地を傷めずしっかり留まる！おしゃれで便利なグッズ
商品情報
商品名：カーテンタッセル（マグネット、ウッドボール）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480682013
おしゃれで使い心地抜群！ダイソーで便利なカーテンタッセルを発見
カーテン用のグッズが充実しているダイソー。便利なだけでなく、見た目もおしゃれな商品を発見しました！
今回ご紹介するのは、こちらの『カーテンタッセル（マグネット、ウッドボール）』という商品。カーテンを留めるためのタッセルです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、リビンググッズ売り場に置かれていました。
インテリア性が高いデザインに惹かれて購入してみました！
モチーフの部分は本物の木材が使用されていて風合いがあります。
紐もツヤ感のある素材で上品です♡
よくあるカーテンタッセルは結ぶタイプか、クリップタイプが多いイメージですよね。
ですが、こちらはモチーフにマグネットが付いているのが特徴です。
そのため、モチーフ同士をピタッとくっつけられます！
簡単に留められるので、ストレスなく使えるのがいいなと思います！
カーテンを痛めることなくふんわりまとめられる！
作りがシンプルなので不安でしたが、厚手のカーテンでもふんわりまとめることができました。
ずり落ちたり、勝手に外れたりすることもありませんでしたよ。
クリップタイプのように生地に引っ掛からず、カーテンに負担がかかりにくいのもお気に入りです！
使用しないときは、ふさかけに引っ掛けて保管できます。
インテリア感覚で使えるので、空間の雰囲気を損なわないのが高評価ポイントです！
今回はダイソーの『カーテンタッセル（マグネット、ウッドボール）』をご紹介しました。
1個入りなので、2つのカーテンを留めたい場合は2個買う必要がありますが、それでも200円で済むので経済的です！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。