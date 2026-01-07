100均でこのレベル出せるの凄い…！生地を傷めずしっかり留まる！おしゃれで便利なグッズ

ダイソーで素敵なカーテンタッセルを発見しました。モチーフに木材が使用されていて本格的。マグネットがついているので、ピタッとくっつけてカーテンを留めることができます。生地を傷めることなく、ふんわりおしゃれにまとめられて優秀♡インテリア感覚で使えるので、お部屋の雰囲気を損なわないのがポイントです！

商品情報

商品名：カーテンタッセル（マグネット、ウッドボール）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480682013

おしゃれで使い心地抜群！ダイソーで便利なカーテンタッセルを発見

カーテン用のグッズが充実しているダイソー。便利なだけでなく、見た目もおしゃれな商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『カーテンタッセル（マグネット、ウッドボール）』という商品。カーテンを留めるためのタッセルです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、リビンググッズ売り場に置かれていました。

インテリア性が高いデザインに惹かれて購入してみました！

モチーフの部分は本物の木材が使用されていて風合いがあります。

紐もツヤ感のある素材で上品です♡

よくあるカーテンタッセルは結ぶタイプか、クリップタイプが多いイメージですよね。

ですが、こちらはモチーフにマグネットが付いているのが特徴です。

そのため、モチーフ同士をピタッとくっつけられます！

簡単に留められるので、ストレスなく使えるのがいいなと思います！

カーテンを痛めることなくふんわりまとめられる！

作りがシンプルなので不安でしたが、厚手のカーテンでもふんわりまとめることができました。

ずり落ちたり、勝手に外れたりすることもありませんでしたよ。

クリップタイプのように生地に引っ掛からず、カーテンに負担がかかりにくいのもお気に入りです！

使用しないときは、ふさかけに引っ掛けて保管できます。

インテリア感覚で使えるので、空間の雰囲気を損なわないのが高評価ポイントです！

今回はダイソーの『カーテンタッセル（マグネット、ウッドボール）』をご紹介しました。

1個入りなので、2つのカーテンを留めたい場合は2個買う必要がありますが、それでも200円で済むので経済的です！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。