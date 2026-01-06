TSMC¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÂæÏÑ¤Î¸¡»¡Åö¶É¤¬¿·¤¿¤ËÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤ÎÂæÏÑ»Ò²ñ¼Ò¤È¸µ½¾¶È°÷¤é3¿Í¤òµ¯ÁÊ
2025Ç¯8·î¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂç¼êÈ¾Æ³ÂÎ¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¤Ç¤¢¤ëTSMC¤«¤é2nmÈ¾Æ³ÂÎ¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òÅð¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸µTSMC½¾¶È°÷¤é¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤ÎÂæÏÑ»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëTokyo Electron Taiwan¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº¤Î²áÄø¤Ç¡¢Èï¹ð¤é¤¬ÊÌ¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òTSMC¤«¤éÅð¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÄÉ²Ã¤ÇTokyo Electron Taiwan¤ä¸µ½¾¶È°÷¤é¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3 men, Tokyo Electron Taiwan indicted over new TSMC trade secret theft - Taipei Times
Taiwan prosecutors file new indictments in Tokyo Electron trade secrets case | Reuters
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwan-prosecutors-file-additional-charges-tsmc-trade-secrets-case-2026-01-05/
2025Ç¯8·î¡¢TSMC¤«¤é2nmÈ¾Æ³ÂÎ¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òÅð¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤ÎÂæÏÑ»Ò²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¥ó¡¦¥ê¡¼¥ß¥ó»á¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥§¥ó»á¤Ï¸µTSMC¤Î½¾¶È°÷¤Ç¡¢Âà¿¦¤·¤ÆTokyo Electron Taiwan¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¸å¤ËTSMC¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢TSMC¤Î¸µÆ±Î½¤é¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÉô¤ÎÆ±Î½¤¬¥Á¥§¥ó»á¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤Î¥ê¡¼¥¯¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
12·î¤Ë¤ÏÂæÏÑ¹âÅù¸¡»¡Ä£¤¬¡¢±Ä¶ÈÈëÌ©Ë¡¤ª¤è¤Ó¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãË¡¤ò¿¯³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆTokyo Electron Taiwan¤òµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¹âÅù¸¡»¡Ä£¤Ï¡ÖTokyo Electron Taiwan¤Ï¥Á¥§¥ó»á¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ëË¡ÅªµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢1²¯2000ËüÂæÏÑ¥É¥ë(Ìó5²¯9600Ëü±ß)¤ÎÈ³¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î6Æü¤ËTAIPEI TIMES¤¬Êó¤¸¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¡»¡Åö¶É¤Ï2nmÈ¾Æ³ÂÎ¤Îµ¡Ì©¾ðÊóÀà¼è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢Tokyo Electron Taiwan¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ËTSMC¤Î14nm¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ì©¾ðÊó¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¸¡»¡Åö¶É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ¯ÁÊ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢14nm¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ¤Îµ¡Ì©¾ðÊóÀà¼è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥§¥ó»á¤È¸µTSMC½¾¶È°÷¤Î2¿Í¡¢¸µTokyo Electron Taiwan½¾¶È°÷1¿Í¡¢¤½¤·¤ÆTokyo Electron Taiwan¤òÄÉ²Ã¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥ó»á¤È¸µTSMC½¾¶È°÷¤Î2¿Í¤Ï´ë¶Èµ¡Ì©Ê£À½¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥§¥ó»á¤Ë¤ÏÄ¨Ìò7Ç¯¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤Ë¤ÏÄ¨Ìò8Ç¯8¥«·î¤¬µá·º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥ë¡¼»á¤È¤¤¤¦¸µTokyo Electron Taiwan½¾¶È°÷¤ÏÁÜºº¤Î¼ê¤¬Ç÷¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¾Úµò¤ò±£ÌÇ¤·¤¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡»¡¤ÏÄ¨Ìò1Ç¯¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Tokyo Electron Taiwan¤â¾Úµò±£ÌÇ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¸¡»¡Åö¶É¤Ï2500ËüÂæÏÑ¥É¥ë(Ìó1²¯2400Ëü±ß)¤ÎÈ³¶â¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¸¡»¡Åö¶É¤Ï¡¢Tokyo Electron Taiwan¤¬ÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬»ö·ï²ò·è¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Tokyo Electron Taiwan¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤Ïµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ï¶ÈÀÓ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£