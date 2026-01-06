カップヌードルやどん兵衛などのカップ麺が最大37%OFFに【Amazon 初売り】
「Amazon スマイルSALE 初売り」が、2026年1月7日（水）まで開催中です。今回は、どん兵衛の天ぷらそばやカップヌードルシリーズなどのカップ麺をご紹介。お得なときにストックしておくと便利ですよ。

サクサクの天ぷらをトッピング。どん兵衛の東日本限定天ぷらそば


どん兵衛

どん兵衛 天ぷらそば (東) 日清食品 カップ麺 100g×12個

3,059円 → 1,942円（37%オフ）

サクサクの天ぷらをトッピング。どん兵衛の西日本限定天ぷらそば


どん兵衛

どん兵衛 天ぷらそば (西) 日清食品 カップ麺 100g×12個

3,059円 → 1,942円（37%オフ）

香り華やかな“彩り七味”。西日本向けの「どん兵衛 きつねうどん」


どん兵衛

どん兵衛 きつねうどん (西) 日清食品 カップ麺 95g×12個

2,569円 → 1,942円（24%オフ）

特製ゆず七味付き。こだわり抜いた「最強どん兵衛 きつねうどん」


どん兵衛

どん兵衛 日清の最強どん兵衛 きつねうどん [八幡屋礒五郎 特製ゆず七味唐辛子] 日清食品 カップ麺 93g×12個

3,629円 → 2,750円（24%オフ）

日清食品「カップヌードル シーフードヌードル」ミニサイズ


Cup Noodles

カップヌードル シーフードヌードル ミニ 日清食品 カップ麺 38g×15個

2,300円 → 1,732円（25%オフ）

カレーが絡むコシのある太麺。日清食品「カップヌードル」ミニサイズ


Cup Noodles

カップヌードル カレー ミニ 日清食品 カップ麺 43g×15個

2,300円 → 1,670円（27%オフ）

カップヌードルPRO「高たんぱく&低糖質 さらに塩分控えめ」


Cup Noodles

カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ [おいしさそのまま] 日清食品 カップ麺 食物繊維 1食あたり292kcal 75g×12個

2,841円 → 2,449円（14%オフ）

米でもうまい。「カップヌードル ぶっこみ飯」


カレーメシ

カップヌードル ぶっこみ飯 日清食品 インスタント ごはん ご飯 90g×6個

1,931円 → 1,374円（29%オフ）

あと引く旨さ。「一平ちゃん夜店の焼そば 醤油バター明太子味」


明星

明星 一平ちゃん夜店の焼そば 醤油バター明太子味[12個入、カップ麺、焼きそば、いっぺん食べたらやめられない、マヨビーム、醤油だれと明太子マヨであと引く旨さ！、127g]

3,059円 → 2,082円（32%オフ）

低糖質なのにしっかりうまい。「明星 ロカボNOODLES コク旨ソース焼そば」


明星

明星 ロカボNOODLES コク旨ソース焼そば[281kcal、糖質25%オフ、低糖質なのにしっかりうまい、たっぷり食物繊維、カップ麺、12個入]

3,100円 → 2,436円（21%オフ）

麺だけではなく、スープまで職人級。「日清麺職人 味噌」


NISSIN

日清麺職人 味噌 [信州米味噌使用 コクさらに深く] 日清食品 カップ麺 97g ×12個

2,064円 → 1,691円（18%オフ）

その他のおすすめ商品


ZENB

【糖質オフの豆100%麺】 ZENB ゼンブ ヌードル 丸麺 8食 (2袋) そば パスタ ラーメン [ 糖質オフ グルテンフリー 糖質制限 腸活 時の 食物繊維 補給に ダイエット 時の栄養補給に 置き換え たんぱく質 低GI 鉄分 レンジ 調理可 ]

2,434円 → 2,068円（15%オフ）

ZENB

【 グルテンフリー ラーメン 】ZENB ゼンブ ラーメン 袋麺 ミールキット 6食 (醤油味 3食 + 旨塩味 3食) 早ゆで4分 [ 糖質オフ グルテンフリー 袋ラーメン 糖質制限 糖質コントロール ダイエット 時の 食物繊維 補給に 置き換え たんぱく質 食物繊維 脂質カット ヘルシー レンジ 調理可 ]

2,888円 → 2,454円（15%オフ）

ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

1,991円 → 1,532円（23%オフ）

ケロッグ

ケロッグ オールブラン ブランリッチ 250g ×6袋 小麦ふすま シリアル 腸活 発酵性 食物繊維

3,350円 → 2,012円（40%オフ）

プリングルス

プリングルス ケロッグ S缶3種アソートセット(うましお・サワークリーム&オニオン・Hi! CHEESE!) 【セット買い】

1,807円 → 1,354円（25%オフ）

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

→キャンペーン詳細ページを見る


