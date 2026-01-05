¤À¤«¤éÉô²¼¤Î¿´¤¬Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÄÊ¿À®¤Î¾ï¼±Ž¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇË«¤á¤ëŽ£¤¬ÎáÏÂ¤Ç"ÀäÂÐNG"¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÈÅÄ¹¬¹°¡Ø¡Ö¤Þ¤¿º£Æü¤â¡¢Éô²¼¤¬Éâ¤«¤Ê¤¤´é¤·¤Æ¤ë¡Ä¡×¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼É¬½¤¡Ö¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×ÆþÌç¡Ù¡Ê¤¤º¤Ê½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¾å»Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÉô²¼¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¶§´ï¤Ë¤Ê¤ë
²¿¤«¸À¤¦¤È¤¹¤°¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¡¢Éô²¼¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢µÕ¤ËÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ·Ð¸³¤¬¤ª¤¢¤ê¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¾¤Ë¤âÉô²¼¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆË«¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¡ÖÅ¬Åö¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤«¤¨¤Ã¤Æ¿®Íê¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Éô²¼¤òÅà¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤«¤±¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¸À¤¤´¹¤¨¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤ÏÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤âÉ½¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¹ÔÆ°¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡ÖÉð´ï¡×¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²¼¤²¤Æ»þ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥À¥¦¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¶§´ï¡×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡ÖÉð´ï¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸À¤ï¤ì¤¿Â¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¤½¤¦¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡¢»þ¤Ë¤Ï¶¸µ¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤¬»È¤Ã¤ÆÉô²¼¤òÅà¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡¢»ä¤¬¸¦½¤¤äÌÌÃÌ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿Åà¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£1¥ß¥ê¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¾å»Ê¤«¤é¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ
Éô²¼¤ÈÆ±´ü¤ÎA¤µ¤ó¤òÎã¤Ë½Ð¤·¡¢»É·ã¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎC¤µ¤ó¡£Éô²¼¤ÏÅà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã¯¤«¤òÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏË«¤á¤ë¾ì¹ç¤â¼¸¤ë¾ì¹ç¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖA·¯¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈË«¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤½¤Î»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌýÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡ÖA·¯¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÈ¿¹ü¿À¤òÀú¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤é¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Îº¢¡¢Èæ³Ó¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤¢¤Þ¤êÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤Âå¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿ÍÆ±»Î¤ÎÈæ³Ó¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥»¥¯¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Ë´Ù¤ëÉô²¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÁêÂÐÉ¾²Á¢ªÀäÂÐÉ¾²Á¤Ë
°ÊÁ°¡¢»ä¤¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÁêÂÐÉ¾²Á¤«¤éÀäÂÐÉ¾²Á¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Çä¾å3°Ì°ÊÆâ¤Î¿Í¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢500Ëü°Ê¾å¤Î¿Í¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ÙÊ§¤¦Áí³Û¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½³Íî¤È¤·¹ç¤¤¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÇä¾å¤âÂç¤¤¯¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤Î²áµî¤ÈÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²áµî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤ÎÅÀ¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ·ï¿ôÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È»ö¼Â¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤«¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Ë¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤Ê¤ÉÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Éô²¼¤â¡Ö¤³¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¿®Íê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¤Ë¡¢²þÁ±ÅÀ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ë«¤á¸ÀÍÕ¤ÎÂåÉ½³Ê¡Ö¥µ¹Ô¤Û¤á¸ÀÍÕ¡×
¾¯¤·Á°¤ÎÊ¿À®¤Î½ª¤ï¤êº¢¡¢¡ÖÉô²¼¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Ë«¤á¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÌäÂê¤ò²áÅÙ¤Ë¶²¤ì¤Æ¡¢Éô²¼¤Î´é¿§¤ò±®¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÉô²¼¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ë«¤á¸ÀÍÕ¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¹Ô¤Û¤á¸ÀÍÕ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¡×¡Ö¤½¤¦¤¯¤ë¤«¡Ê¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Áê¼ê¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤¬¥µ¹Ô¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥À¹Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤µ¤¢¡×¡Ö¤Ç¤â¡×¡Ö¤É¤¦¤»¤µ¤¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Áê¼ê¤ò¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¡Ö3D¥ï¡¼¥É¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÆü¡¹¸¦½¤¤Ê¤É¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î´í¸±¤¬Àø¤à
ÏÃ¤ÏÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µ¹ÔË«¤á¸ÀÍÕ¡×¤ÎÃæ¤Ç»È¤¦¤Î¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤Ï¼¡¤Î2¤Ä¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¾åÊÕ¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤ä¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë
¢Ç¯¾å¤ÎÉô²¼¤Ê¤É¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤ª¤Ù¤Ã¤«¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö3¥«·îÏ¢Â³¤ÇÌÜÉ¸¤Î120¡óÃ£À®¡¢¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Ë¢¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ë´¶¤¸¤ë¸ÀÍÕ¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£²¾¤ËÇ¯¾åÉô²¼C¤µ¤ó¤¬Áê¼ê¤Ê¤é¡ÖC¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éC¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¼ê¤¯¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤òÀÁ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä¾ÀÜË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤Á¤¤¤ÁË«¤á¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤è¡×¤ÈÉô²¼¤ÏëÃ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ê¤é¡Ö¥³¥Ä¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¡£¤Þ¤¢¶µ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÉô²¼¤â»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤À¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÎáÏÂ¤Î¿·¾ï¼±¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇË«¤á¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¿¶¤êÊÖ¤ê¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡Ö¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤éË«¤á¤¿¤Î¤ËµÕ¤ËÉô²¼¤Ë·ù¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤¿¤ÈÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÊý¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÇ°¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¿À®»þÂå¤Ï¡Ö¼¸¤ë¤È¤¤Ï1ÂÐ1¤Ç¡¢Ë«¤á¤ë»þ¤Ï³§¤ÎÁ°¤Ç¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤¬½é¤á¤Æ½ÐÈÇ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö³§¤ÎÁ°¤ÇË«¤á¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï¡Ö¼¸¤ë¤È¤¤âË«¤á¤ë¤È¤¤â1ÂÐ1¤Ç¡×¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¼¸¤ë¤Î¤Ï³§¤ÎÁ°¤Ç¥á¥ó¥Ä¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿¤ÈÉô²¼¤Ëº¨¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·Ë«¤á¤ë¤Î¤ÏÉô²¼¤Î¼«Âº¿´¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤ÎÁ°¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÎáÏÂ»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²£¤Î´Ø·¸¤â½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ð¤«¤êË«¤á¤é¤ì¤ÆÆ±´ü¤ÎÂ¾¤Î¿Í¤«¤éÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÀèÇÚ¤«¤éÃç´Ö³°¤ì¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤Õ¤¦¤Ë¡Ö²£¤Î»ëÀþ¡×¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ë«¤áÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡Ö¹éÌä¡×¤Ë¤Ê¤ë
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï²¾¤Ë¤½¤ÎÉô²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï1ÂÐ1¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢³§¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢Éô²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹éÌä¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÉô²¼¤Î¹ÔÆ°¤òÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸«½¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éC¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤òÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡©¡¡¤É¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡©¡×¤È¤¢¤¨¤ÆÁê¼ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¸À¤¤Êý¤Ê¤é¡¢Éô²¼¤â¡Ö¤¢¤Ã¡¢»ä¤¬¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¹ÔÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë²£¤Î´Ø·¸¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é»ä¤ÏËèÆü3·ï¤À¤±¥¢¥Ý¼è¤ê¤ò¤ä¤í¤¦¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄã¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â³§¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¦¤Î¤ÏÄñ¹³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Éô²¼¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Î¸»Àô¤ÏÃ¯¤«¤òÅÁ¤¨¤º¤Ë¡¢¤½¤Î»Ý¤ò¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç³§¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
µÈÅÄ ¹¬¹°¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤æ¤¤Ò¤í¡Ë
¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼
1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡¢ÍÌ¾³Ø¹»Ë¡¿Í¤ò·Ð¤Æ³°»ñ·Ï´ë¶È¤ØÅ¾¿¦¡£¤½¤³¤Ç¼þ°Ï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤º¡¢¹ß³Ê¿Í»ö¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÛÆ°Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾å»Ê¤è¤ê¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¡×¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢·àÅª¤Ë±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ò²þÁ±¡£¼Ò³°¤Ç¤â±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2011Ç¯1·î¤è¤êÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¸þ¤±¤Ë¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¤ÎÊýË¡¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°µÚ¤Ó1on1¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¹Ö±é¡¢¸¦½¤Åù¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îß·×¤Î¼õ¹Ö¼Ô¿ô¤Ï3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ µÈÅÄ ¹¬¹°¡Ë