【第19話】 1月5日 公開 価格：70ポイント

講談社は1月5日、しげの秀一氏による新連載「昴と彗星」の第19話「伝説のオンリーワン」をヤンマガWebで公開した。価格は70ポイント。

本作は「頭文字D」と「MFゴースト」の世界観を共有する新たな公道最速伝説。現在ヤンマガWebでは第16話や第15話が無料公開されている。

また、TVアニメ「MFゴースト」3rd Seasonの放送を記念して、本作の1巻や、「頭文字D」の5巻、「MFゴースト」の117話～123話が無料で読めるキャンペーンが実施されている。期間は1月11日まで。

【最新話】

第19話「伝説のオンリーワン」

【無料】

第16話「ゴースト出現」

第15話「開幕 迫る」

【昴と彗星】

日本で開催され、世界中で人気を集める公道レース「MFG」。藤原拓海の教え子、カナタ・リヴィントンがMFGを席巻した翌年、群馬から佐藤昴が、神奈川では工藤彗星が、そのレースに挑戦すべく闘志を燃やしていた‥‥。『頭文字D』と『MFゴースト』の世界観がひとつに重なり合う！ ふたりの「すばる」が紡ぎ出す真公道最速伝説の幕が上がる！