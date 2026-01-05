「日本が懐かしい」「帰国すると精神分裂」の声も、関西で感じた文化的衝撃に反響

中国のSNS・小紅書（RED）に「文化的衝撃を受けた」との投稿があった。

このほど日本を訪れたという投稿者の男性は、あちこちで撮影した15枚の写真をアップし、関西旅行で印象的なだったことを箇条書きにしている。

それは、「トイレがいい匂い」「入国審査の列はとても長いが静か」「入国カードを記入していたが、時間がかかったせいか女性職員が『お手伝いしましょうか？』と英語で声をかけてくれた」「70〜80歳くらいに見える職員が多い」「入国後に（空港の）食堂でうどんを食べたが、おいしくて値段も妥当だった」といったもの。

また、「地下鉄で市内へ向かったがとても便利で、改札を入って階段を下りるとすぐホームだった」「中国人はあまり見かけなかった」「地下鉄でコーヒー片手にメイクをしている女性がいた。日本人ではないようだった」「地下鉄の座席がとても快適で、暖かかった」「日差しは強いが、空気は冷たく澄んでいて、とても心地よかった」などともつづった。

中国のネットユーザーからは「関西空港の手荷物対応は深センの空港よりも100倍良い。今日、深センの空港で入国手続きをしたけど秩序がなくみんなバラバラ。入国審査でここまで戸惑ったのは初めて。審査レーンも2つしかなかった」「トイレは本当にその通り。床が水に濡れていないし、異臭もしない。スペースも広くてスーツケースを持ったまま入れる」「私は新千歳空港に行った時に『空港でおいしくて高くない物が食べられるんだ』と見識が広がったよ」「そう。鼻に入ってくる空気はひんやりとしつつも、とても澄んでいるだよね」といった声が上がった。

また、「帰国したけど、日本が懐かしい」「帰ってくると精神が分裂しそう」「同感。高い民度や人に配慮したあり方を一度目の当たりにすると、元の生活に戻った時にその落差につらさを感じる」「関西で1週間遊んだけど、本当に良かったなあ。店員はみんな礼儀正しくて、異なる文化を体験するのも面白かった」といったコメントも寄せられている。（翻訳・編集/北田）