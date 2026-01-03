明日、世界が滅亡するとしても。女子大生があえて「バイト出勤」を選んだ理由が深い【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→「地球最後の日バイトに出勤した話」
「もしも世界が終わるとしたら」。そんな空想をするとき、普段ならできないことや最後だからのとっておきを考える人も多いだろう。けれど、仕事をするという選択肢だってあるもので……。
真顔逸華さん(@magao_1)の創作漫画『地球最後の日バイトに出勤した』は、pixivで2000件超のブックマークを集めた作品だ。隕石の落下で地球滅亡が避けられないと誰もが知った世界で、最後の日にバイト先に出勤することを決めた、とある女子大生「物部さん」と、バイト先の同僚「設楽さん」の終末の過ごし方を描いた短編。都合よく滅びが回避されることもなく世界の終わりを迎える結末ながら、「美しいお話」と反響を呼んだ同作の制作秘話を、作者の真顔逸華さんに訊いた。
本作のアイデアのきっかけについて真顔さんは、「以前スーパーで働いていたときにこの経験を漫画に活かせないかと考え、題材にしました」と回答。そこに王道のシチュエーションである『地球の終わり』を掛け合わせてストーリーを組み立てたとのこと。
物部さんの視点がメインに見える中で、設楽さんの素顔が見えていく過程が印象的だが、二人の人物像については、「僕は『ただそこにいるだけで非日常が生まれてしまう人間』が大好きで、設楽さんにはそう見えるような行動・言動を意識して描いた記憶があります」と話した。
一方の物部さんは「ごく一般的な自己肯定感の低めの人間で、その少し下向きな内面が設楽さんと過ごす時間とともに段々上向きになっていく感じをイメージして描きました」と、対照的な二人を描いた意図を明かした。
■「表情」と「吹っ切れるシーン」にこだわった「小さな大きな変化」の描写
作画でこだわったポイントは「表情」だという。「終末の絶望感から会話をはさんで少しずつ明るくなっていく様を表情を通して描写しました」と、感情の機微を表現することに注力した。
ご自身でお気に入りのカット・シーンは「やっぱり二人が帰路で吹っ切れるシーンです！このシーンは描いていてとても楽しかったです」と、物部さんの内面の変化が表れる場面を挙げた。
本作で挑戦したことや、これまでの作品と違うアプローチについては、「劇的なことは起こらないけれど少しだけ気持ちに変化が起こる、みたいな。『周りからすればとても小さなことだけど本人にとっては大きな変化』みたいなものを漫画に描き起こそうと頑張った記録です」と、日常の中の“小さな変化”を描くことに重点を置いたようだ。
取材協力：真顔逸華(@magao_1)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。