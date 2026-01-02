この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「固定回線化して使ってみた【楽天モバイル】テザリング VS モバイルWi-Fiルーター「Rakuten WiFi Pocket Platinum」どっちがおすすめ？」と題した動画を公開。楽天モバイルの回線を固定回線として利用する際、スマートフォンの「テザリング」と「ポケット型Wi-Fi」のどちらが優れているのか、IT企業に勤めるネコさや氏が自身の利用経験を基に徹底比較した。



動画では、約9ヵ月テザリングを、約3ヵ月ポケット型Wi-Fiを利用した経験から、それぞれの通信速度や安定性を検証。オンライン会議や大容量データの送受信、動画視聴、ゲームなど、日常生活から仕事まで幅広いシーンでの使用感をレビューしている。



まず、ゴールデンタイムである19時半頃に速度を測定したところ、テザリングは下り36Mbps、ポケット型Wi-Fiは下り21Mbpsという結果になった。どちらも高画質の動画視聴には十分な速度が出ていることがわかる。1台のみ接続した場合、オンライン会議や資料の共同作成、動画配信サービスの視聴など、ほとんどの用途で両者ともに快適に利用できたという。



しかし、複数台のデバイスを同時接続すると、両者の間に明確な差が現れた。特に、テレビを含む複数台でYouTubeを同時に視聴した場合、テザリングでは映像や音声が途切れたり、画質が大幅に低下したりと不安定な挙動が目立った。一方、ポケット型Wi-Fiは5台同時接続でも安定して視聴できたことから、ネコさや氏は「複数台、特にテレビを接続して安定した通信を求めるならポケット型Wi-Fi」がおすすめだと結論付けた。



また、高い通信品質が求められるPS5のクラウドストリーミングゲームについては、残念ながらテザリング、ポケット型Wi-Fiともに「プレイできるレベルではない」という結果に。大容量のゲームデータを扱う用途には、どちらの方法も向いていないことが示された。



結論として、ネコさや氏は「どちらも固定回線として十分使える」としながらも、利用シーンに応じた選択の重要性を強調。接続台数が少なく、手軽さやコストを重視するなら「テザリング」、複数台のデバイスを安定して使いたい、特にテレビで動画を楽しみたい場合は「ポケット型Wi-Fi」を選ぶべきだとし、自身のライフスタイルに合わせた選択のヒントを提示した。