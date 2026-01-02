霜降り明星せいや、憧れのお正月番組で大はしゃぎ！「コレだけがレギュラーがいい！」

1月1日（木）、ABEMAにてお正月の恒例番組『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』が放送。

今回は前身番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』から数えて25周年という記念すべき節目を迎える「英語禁止ボウリング」がたっぷり行われ、笑福亭鶴瓶のタッグパートナーとして霜降り明星・せいやが初参戦。

【映像】せいや、憧れの番組で大はしゃぎ

「憧れの番組でした」と話していたせいやは、お正月の“伝統芸”ともいえる「英語禁止ボウリング」に終始大はしゃぎしていた。

◆「やったー！お色気番組やー！」

“鶴瓶チーム”と“ナインティナインチーム”が「英語を一切話してはいけない」というルールのなかボウリング対決を行い、見事ストライクやスペアを獲得したり特別なピンを倒したりするとコスプレ美女たちからの“ご褒美”をゲットできるこの企画。

せいやは登場するなり、「やったー！お色気番組やー！」と大きくバンザイ。夢の番組出演に大喜びだが、ナインティナイン・岡村隆史は思わず「（お色気番組じゃなくて）ボウリング番組やから」と制する。

それでもせいやの前のめりすぎるテンションはまったく下がることなく、禁止されている英語を連発しながらボウリングに奮闘。序盤からさっそくご褒美を受けられることに。

ここでせいやの前に出てきたのは、ピタピタのウェットスーツに身を包んだ美女。

彼女からウェットスーツの胸元のチャックを上げてほしいと頼まれたせいやは、大きなバストを使った美女からの思わぬ“仕掛け”に翻弄されながらも大興奮。寄り目になりながら「コレだけがレギュラーがいい！」とコメントし現場の爆笑を誘う。

せいやはこの後もボウリングで活躍し、ご褒美連発状態に。

下半身にセットした“おみくじ”を美女に引いてもらったり、OL風美女と“ランチタイム寸劇”を披露したりと、攻めに攻めたご褒美の内容に大喜びしながら憧れの番組出演を満喫する。

そして終盤には、昨年の同番組でも登場し、今年は美女が1人から2人へとパワーアップした“試着室”ご褒美も受けることに。

試着室に入ると服が一瞬で入れ替わってしまう…というこのご褒美だが、試着室内で起こるあまりの事態にせいやは「テレビでしたらあかん顔になっちゃう…」と喜びと困惑がないまぜの状態に。

さらに、「嫁に今日、『年末しんどいやろうけど頑張ってね』って言われたのに！おれ何してんねん！」と思わず家族のことを気にしてしまいながらも叫び続けて大興奮。

番組の最後には、「来年呼んでください！（収録）現場やばすぎる！」と次回出演を熱望していた。