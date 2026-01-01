ス−パーモデル・冨永愛が妊娠を報告 銀座の路上に肩出しで”降臨”した圧倒的オーラ画像

〈やっぱり時代の最先端〉

〈このたび、俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします〉

モデルで俳優の冨永愛（43）が’25年12月20日、自身のインスタグラムを更新。俳優の山本一賢（いっけん・39）との間に新しい命を授かったことを報告した。

冨永は、夕陽が照らす海辺の画像とともに冒頭のように挨拶。続けて、

〈戸惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております〉

と、モデルで俳優の長男・冨永章胤（あきつぐ・20）についても綴っている。

「富永は’04年に日本人パティシエと結婚し、’05年に長男の章胤をもうけました。しかし、’09年に離婚。以来、シングルマザーとして章胤を育て上げました。一方の山本は、’21年の映画『JOINT』に主演で俳優デビューと、かなり遅咲き。その前は、３×３プロバスケットボールリーグの選手や温泉旅館で働いたりしていたようです。現在は、映画をメインに俳優活動をしており、’25年公開の映画『火の華』に主演しています。

農家という顔も持ち、農業に関する情報サイト『マイナビ農業』では、’25年11月20日に山本の特集記事が配信されています。『火の華』出演がきっかけとなって新潟で農業を始めたそうで、現在、東京と二拠点生活を送っているそうです。〈冬場は畑でやることがなくなるから俳優でもやろうかなと思っています〉などと語っています」（映画雑誌記者）

山本は、同サイトの中で、

〈僕は働けない人なんですよ〉

とも語っており、かなり自由人のようだ。この冨永の報告に、SNSには〈見た目も生き方もカッコ良すぎる〉〈やっぱり冨永愛は時代の最先端〉といった賞賛の言葉が溢れている。

『フライデー』は、そんな冨永の過去の恋愛模様や、見る人を圧倒するかっこいい姿を報じてきた。その中でも特に印象に残ったのが、’23年７月に「ティファニー銀座本店」で行われたイベントで、ドレス姿で歩道を歩く冨永だ。秘蔵写真で、ずっとカッコいい彼女を振り返りたい。

「彼は私が支える」

平日昼間に”降臨”した圧倒的オーラ

東京・銀座は平日ということもあり、多くのサラリーマンや買い物客で賑わっていた。その通りに一時停車した黒塗りのミニバンから降り立ったのは冨永だ。

「この日、銀座のティファニー銀座本店では、リニューアルオープンを記念してセレモニーが開かれました。冨永さんは最高峰のハイジュエリーコレクションの最新作『ブルーブック2023:アウトオブザブルー』や、ブランドを代表するアイコンズコレクションを身につけていました」（ファッション誌編集者）

肩から胸上部まで白い肌が露出し、ボディラインがクッキリと浮かび上がる黒いロングドレスに身を包み、８頭身…いや、９頭身近い冨永を目の当たりにした道往く人々の目は大きく見開かれ、動きが一瞬固まった。日常的な光景の中に、突然”降臨”したスーパーモデルの圧倒的オーラに、その場が騒然となったのは想像に難くなかった。

父親になった山本だが、『女性自身』（’25年12月23日配信）によると、

〈冨永さんは山本さんの自由気ままなところを気に入っており、“彼は私が支える”“彼はのびのびと好きに仕事してくれればいい”と周囲に話しているそうです〉

という。今のところ、結婚する予定はなさそうだ。しばらくは仕事をセーブする可能性は高いが、またすぐに、オーラ全開のカッコいい冨永の姿を見せてくれることだろう。まずは、無事に元気な子どもが生まれることを祈りたい。