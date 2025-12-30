¡Öº»Ìé²Ã¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤Èµã¤Êø¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ä¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¡°¦Ì¼¤È¤Î¡È»×¤¤½Ð¡ÉµÍ¤Þ¤Ã¤¿¹ÈÇòÉü³è¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÁÓ¼º¤Î4Ç¯´Ö¡×
NHK¤Ï12·î28Æü¡¢Âç³¢Æü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤¬ÊüÁ÷100¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
À»»Ò¤¬¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ç20Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ç80Ç¯¤Ë¡¢½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÈÇò¤Ç²Î¾§¤·¤¿ÂåÉ½¶Ê¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£À»»Ò¤Ï¹ÈÇò½Ð¾ì¤ËºÝ¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ±¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é½Ð¾ì»þ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¸¶ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡Õ¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦26Æü¤Ë¤Ï¶Ê½ç¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢ÇòÁÈ¤ÎMrs. GREEN APPLE¤¬¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢À»»Ò¤¬¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ÎÂÐÀï¸å¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ö¼Â¾å¤Î¡ÈÂç¥È¥ê¡É¤Ë¡£¶Ê½çÈ¯É½¸å¤Ë¡ÈÂç¥È¥ê¡É¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹ÈÇò¤Î¡È¾ïÏ¢¡É¤À¤Ã¤¿À»»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ç21Ç¯12·î18Æü¤Ë¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î°¦Ì¼¡¦¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯35¡Ë¤¬µÞÀÂ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¹ÈÇò¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤È¹ÈÇò¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£À»»Ò¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»¥ËÚ¤ÎºØ¾ì¤Ç¡¢¸µÉ×¡¦¿ÀÅÄÀµµ±¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤È°ì½ï¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¿ÍÁ°¤Ç²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀº¿À¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ØÞØ¬¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤·¤Ð¤é¤¯³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ç22Ç¯¤ËËÜ³ÊÅª¤ËºÆ»ÏÆ°¡£Æ±Ç¯4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
¤·¤«¤·»þ¤Ë¤Ï¡¢º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡Ç22Ç¯11·î¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¤¢¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿Æü¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¤ÇÅöÁª¹ØÆþ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Î¤ß»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºîÉÊ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¡È»à¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤â¾å±ÇÃæ¤Ëº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏÎÞÀ¼¤Ç¡ØÅ·¹ñ¤Ï¤ª²ÖÈª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤âº»Ìé²Ã¤â¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Øº»Ìé²Ã¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Èµã¤Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¤â¤é¤¤µã¤¤·¡¢Çï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ê¿ÀÅ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿À»»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤«¤éÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡ª¡Ù¤È¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÂà¾ì¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ»»Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿À»»Ò¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤òÌÜÁ°¤È¤·¤¿¡Ç24Ç¯¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤ËÀª¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ±Ç¯2·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSEIKO JAZZ3¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢3·î¤Ë¤Ï¡ØMUSIC FAIR¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃæ±ûÂç³ØË¡³ØÉôÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤òÂ´¶È¤·¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡È´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂç³ØÂ´¶È»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤òËº¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤ÏÂ¿Ë»¤Ê¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢º§°ù´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ30Ç¯¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¿ÀÅÄ¤È¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ËÜ»ï¤Ï¡Ç24Ç¯6·î4Æü¹æ¤Ç¡¢À»»Ò¤¬¿ÀÅÄ¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸ß¤¤¤Ëº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ºÆ¤Ó¿Æ¸ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¿©À¸³è¤ÎÍð¤ì¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿À»»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿©¤ÙÊª¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡Ç23Ç¯½Õ¤´¤í¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¡È·ãÁé¤»¡É¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡ÈÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ìó2¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆµÙÍÜ¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¡È·ãÁé¤»¡É¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤Îº¹¤·Æþ¤ì²ó¿ô¤âÁý¤¨¤¿¤½¤¦¡£ÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¦À»»Ò¤µ¤ó¤¬¤è¤¯ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤Î¼ÑÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤âÆ±Ç¯4·îÊüÁ÷¤Î¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ç¡ØÀÎ¤Î±ü¤µ¤ó¡¢µ×Î±ÊÆ¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÏÃÂê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ç4Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Èµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿À»»Ò¡£¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢¹ÈÇò¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ç21Ç¯¤Ë¼Âà¤·¤¿¸å¤â¡¢NHK¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò¸ò¾Ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ÈÇò¤Ï¡¢¡Ç11Ç¯¤Ëº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¡È»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê°¦Ì¼¤ò¼º¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬º£Ç¯6·î¤ËÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØNHK MUSIC SPECIAL ¾¾ÅÄÀ»»Ò ¥Þ¥¤¡¦¥Ù¥¹¥È¡¦SEIKO¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÈÇò¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢8·î¤ËºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò¤á¤°¤ê¡¢°ìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ç¤Ï¡ÈÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ï°ìÅÙÃÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢12·îÃæ½Üº¢¤«¤éÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ê½çÈ¯É½¸å¤Ë¡ÈÂç¥È¥ê¡É¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¯¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£Ç¯°ìÈÖ¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¼º°Õ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¹ÈÇòÉü³è¤¹¤ëÀ»»Ò¡£¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤òÌ¥Î»¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£