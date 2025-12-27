インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは「市販カレールー」人気ランキングを投票で募っています。2025年12月16日時点で集まった2331票でのランキングを紹介します。

1位は「スパイシー」なカレー

3位は「ハウス バーモントカレー 中辛」でした。回答者からは「子どものときから食べていて、蜂蜜とリンゴが溶けていておいしい」「昔からずっと食べている味で、慣れ親しんでいる」「甘すぎず辛すぎずの中間にある王道」といった声が寄せられていました。

2位には「S＆B ゴールデンカレー 中辛」がランクイン。「バランスがいい」「辛さもコクもちょうどよくずっと食べています」「味よし！ 値段よし！ スパイシーながらまとまりのあるカレーで大好きです！」などのコメントが見られました。

そして、1位は「ハウス ジャワカレー 中辛」でした。「スパイシーで辛さが程よく、いつも使っています」「コク、まろやかさ、味、すべてが完璧」「シンプルな中に、コクがたっぷりという感じが好きだから」などの回答が集まっていました。