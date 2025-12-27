この男の勢いは止まらないのか。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」12月26日の第1試合ではEX風林火山から、永井孝典（最高位戦）が出場。ラス目からの大逆転を飾り、年内個人10勝目到達とMリーグ創設8年目にして新記録を樹立した。

【映像】永井、あまりにも鮮烈な倍満ツモで10勝目を獲得

当試合は起家から永井、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、BEAST X・中田花奈（連盟）の並びでスタート。東1局では太が4000点のツモアガリ、東2局は太に永井が1000点を献上、東4局1本場では永井に中田が4200点（供託1000点）を放銃した。

全員が2万点台と落ち着いたゲーム展開で対局が進む中、南場で永井が怒涛のアガリを見せた。ラス目で南2局1本場を迎えた永井は、ドラ1・赤1・高め三色のリーチ。親の瀬戸熊、中田もテンパイとなっていたが、永井が九万を掴んでツモアガリ。跳満を決め、2番手に浮上した

南3局では永井が3巡目にリーチを仕掛けると、その後、七万を引いてリーチ・ツモ・七対子・赤2・ドラ2の倍満が炸裂。一気にトップ目に立った。跳満、倍満と大物手の連続に解説の河野直也（最高位戦）は「これは勝てねぇ……」と同卓者の心情を推測るようなコメントをしていた。

オーラスでは、永井と中田のめくり合いがぼっ発。永井の待ち牌は1枚、中田は8枚で中田優勢と見られたが、なんと永井があっさりツモり、3連続アガリでゲームセット。ラス目から永井が一気にトップまで駆け上がる姿に、視聴者は「引くくらい強い」「どうなってるの？」と騒然としていた。

これで永井は個人10勝目、年内での二桁勝利はMリーグ創設以来、初めての記録だ。インタビューに応じると、「うれしいです。ちょっとラスを覚悟していたので、終盤あそこまで手が入って、トップを決めることができて本当にうれしいです」と力を込めて語った。そして年内二桁勝利の新記録樹立については「やりましたね」と一言で喜びを表した。

ルーキーイヤーから恐るべき結果を残している永井。今年1年を振り返り「僕自身、この1年はすごい激動でした」と語る。その上で「チームとしても最終日、首位で終了して、年を越して、気持ち新たに来年も戦いたいと思っていました。このトップで勢いがついたと思います」と胸を張った。

1試合目終了時点でEX風林火山は573.4ポイント。その内、永井だけで470.6ポイント稼いでいる。この勢いはどこまで続くのか。2026年も注目の選手に間違いはなさそうだ。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）4万6200点/＋66.2

2着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）2万6100点/＋6.1

3着 BEAST X・中田花奈（連盟）1万5600点/▲24.4

4着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）1万2100点/▲47.9

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）