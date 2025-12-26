BE:FIRST『Mステ SUPER LIVE 2025』でTV初披露した「Stare In Wonder」に大反響

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、12月26日に放送されたテレビ朝日『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』に出演し、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるダンスナンバー「Stare In Wonder」をテレビ初披露した。

■BE:FIRSTの真骨頂とも言えるダンスナンバー

SNS上では「あんな激しく踊りながら歌うなんて圧倒的すぎる！」「やっぱり踊るBE:FIRST最高！」と大反響。#BEFIRST、#BF_StareInWonderがトレンド入りするなど改めてBE:FIRSTのダンスパフォーマンスに注目が集まっている。

「Stare In Wonder」は、TVアニメ『ワンダンス』のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。

原作の愛読者であるSKY-HIが、作者・珈琲先生との対話を重ね、主人公・小谷花木がダンスを通じて成長していく物語世界を音楽で表現。原作のストーリーに忠実でありながらもBE:FIRST自身がゼロから歩みを進めてきたストーリーとも重ね合わせながら楽しむことができる、ダンサブルでエモーショナルな一曲。制作には、BE:FIRSTの数々の名曲を手掛けてきたINIMIのSunnyとLOAR、MONJOEも参加している。

コレオグラファーはTVアニメ『ワンダンス』でダンスキャストを務めたKAITA from RHT.、ReiNa from RHT.、そしてBE:FIRST SOTAの3名が担当した。

YouTubeではKAITA、ReiNaも参加したスペシャルダンスパフォーマンス映像やダンスプラクティス映像も公開されている。

■リリース情報

2025.12.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「街灯」

2025.12.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夢中-From THE FIRST TAKE」

2025.12.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「I Want You Back-From THE FIRST TAKE」

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

■【画像】BE:FIRSTのアーティスト写真