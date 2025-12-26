カミングアウトの背景

「第76回NHK紅白歌合戦」（NHK総合）で、「放送100年 紅白特別企画」出場歌手を務める歌手の氷川きよし（48）。そんな氷川は昨年秋、創価学会信仰をカミングアウトして話題を呼んだが、今年2月には学会制作のVTRに出演し、信仰や故・池田大作名誉会長への思いを熱く語っていた。

＊＊＊

カミングアウトの背景には、事務所を独立し、新たな道を歩む本人と、先の総選挙で惨敗し、参院選での巻き返しが最重要課題の公明党・創価学会側双方の事情があったという。

（以下、「デイリー新潮」2025年3月15日配信記事をもとに加筆・再構成しました。年齢・肩書は当時のまま）

2000年にデビューした氷川きよしは、2023年に一旦活動を休止。休養中の昨年3月にはデビュー以来所属していた「長良プロダクション」を辞め、個人事務所を設立して独立を果たした。8月には復活コンサートを開催し、昨年末には紅白歌合戦にも復帰した。KIINA.という名も用い、これまでにも増してフェミニンな雰囲気を全開にしている。

氷川きよし

復帰後の氷川に目立つ、もう一つの“変化”が創価学会への傾斜だ。氷川が創価学会の熱心な信者であることは、これまでも元会員で芸術部の長井秀和氏などによって明らかにされていたが、本人がそれを明かすことはなかった。しかし昨年11月、聖教新聞発行「WORLD SEIKYO vol5」誌の巻頭インタビューに登場し、祖父母の代から3代に亘る信仰をカミングアウト。関係者の間に衝撃を与えたのだ。

ナイツや鈴木奈々も登場

その氷川は、年が明け、さらに学会への傾斜を強めた。2月22日から配信されている「SOKAセミナー」なる会員向けのVTRに登場したのである。

創価学会ウオッチャーによれば、

「これは会員が参加する座談会などの際に視聴されることが主で、会員しか見られません。シリーズの中には信者の著名人が信仰に至った動機やそのご利益などを語るものがあります。過去にはナイツによるVTRや、鈴木奈々と加藤茶夫人・加藤綾菜との対談もありました。著名人が体験を語る映像を見て、会の結束を強める目的があります。また、上映会に非会員の友人や家族などを呼び、入会を呼び掛けるツールとして使われることもあります」

氷川の登場VTRは「第5回SOKA連続セミナー」。その宣伝文句にはこうある。

＜グルメリポーターとして活躍するタレントの彦摩呂さんが喫茶店のマスターに扮して、ゲストに迎えた歌手の氷川きよしさんとトーク。20年以上にわたって親交を深めてきた芸術部員の二人が、浮き沈みの激しい芸能界で悩み葛藤しながらも、信心根本に宿命転換を果たした信仰体験や、励ましと感謝の心あふれる友情のドラマを語り合う＞

彦摩呂は副芸術部長の要職を務める、学会の幹部でもある。

一緒にお題目を

これを視聴したさる学会関係者によれば、対談は2人の縁を明かすことから始まった。2人は2001年、ワイドショー番組で一緒になり、お互いに創価学会の信心をしていることがわかって意気投合。その後は、公私共に支え合う仲になったという。

氷川は言う。

「（コンサートで）2000人3000人のお客さんが来てくださって、高いお金をいただいて来てくださることに対して、プレッシャーだったじゃないですか。その時も彦さんがずっとそばにいてくれて支えてくれた」

彦摩呂も言う。

「泣きながら（氷川が）夜中、家に来ることもあって。KIIちゃんの背中さすりながら一緒にお題目を挙げた思い出があります」

「（自分は）何のコネもないのに祈りだけでここ（＝芸能界）にいる」と言う彦摩呂に、氷川が「自分もそうですよ」と大きく頷く場面もあった。

ハービー・ハンコックの言葉

続いて話は氷川自身の信心歴に移る。

「お祖母ちゃんの代からずっと信心してきて、父と母共に信心してて。母は戸田（城聖・二代会長）先生に抱っこされて。福岡の八女ってところが母の故郷なんですけど、戸田先生が来られて抱っこされたんですって。そういうのをずっと聞いてたから当たり前のように自分は学会員だった」

歌手デビューし、売れっ子になり、紅白歌合戦に出演。最高視聴率を獲得したり、大トリを取ったりした後も、

「いろんな批判とか中傷されるじゃないですか。でもこの信心してたら“絶対に負けない”って気持ちが湧いてくるんですよ。（池田）先生の指導を読んで“いじめる方が悪いんだ”“自分は間違ってないんだ”、そういう気持ちになれたから今こうやって頑張れているんです」

そして言う。

「いつも壁にぶち当たると題目をあげて乗り越えてきた」

氷川は前述の休養時、自分を見つめ直すためにロスに長期滞在した。その際、アメリカ創価学会のメンバーに会い、「ありのままで良いよ」と言われて価値観が変わったという。その縁で学会メンバーである、グラミー賞受賞者の著名ジャズ・ピアニスト、ハービー・ハンコックにも会い、言われたという。

「あなたの使命は日本の地で、自分のこの姿とその歌で実証を示していくんだよ。池田先生の弟子として使命を果たしていくんだよ」

これを聞いた氷川は、再び日本でステージに立つことを決意したそうだ。つまり昨年の復活、そして今年の紅白出場を大きく後押ししてくれたのが学会への信仰心ということなのだ。

池田先生と共に生きていこう

そして話はいよいよクライマックス、池田名誉会長との縁に移る。氷川が池田氏に初めて声を掛けられたのは2006年、本部幹部会に参加した時のことだ。

「まさか声を掛けてくださるとは思わなかったんですね。そしたら“氷川君”って言われて。“よく来たね”“いつも見てるよ”“やだねったらやだね、良いね。くちずさんでいるよ。頑張るんだよ”（と言われた）」

そして池田氏は居並ぶ幹部会員の前で、こう宣言したという。

「1000万人の学会員で応援しようじゃないか！」

その時、氷川は決意した。

「一生どんなことがあっても池田先生と共に生きていこう」

そもそも氷川が歌手になろうと思ったのは高校2年生の時、福岡ドームであった学会のイベント「アジア青年平和音楽祭」に参加し、池田名誉会長の前で「歓喜の歌」を合唱したことがきっかけだった。

その縁があるため、氷川は「自分の使命は広宣流布」と断言。そして客席に向かって、こうメッセージを送った。

「これからも広布のために、広布のお役に立てるように歌い続けていきたいなと思っています。それが自分の使命だと確信しています」

最後には客席の前で、池田氏作詞の学会歌「母」をアカペラで熱唱。思わぬ展開に会場では、感極まって涙ぐむ人もいた。

＊＊＊

学会ウォッチャーは、

「カミングアウトの背景には、2024年秋の総選挙で議席を大きく減らした公明党からの要請もあるのではないか」

と分析。さらに氷川にとってもプラスの側面があるという。

「長良プロに所属していた時は信仰についての発言は封じられていた。宗教、とりわけ創価学会にアレルギーを持つファンもいますから当然です。しかし、今は独立し、“ありのままに”がテーマですから、誰にも遠慮なく自分を解放できるのでしょう。また、学会員の集客力も無視できない。昨夏のコンサートでは、やはり芸術部の木根尚登がゲスト出演しています。今年1月のコンサートでも、彦摩呂がステージに上がって花束を渡しています。久本雅美などの学会芸能人もコンサートに訪れ、それを自らのInstagramにアップしている。まさに創価学会芸能人が皆で、氷川を応援しているんです。一般の会員にもこの思いは通じているでしょう」

ちなみに、その久本、彦摩呂、木根はすべて公明党の選挙応援に駆り出された過去を持つ。このままならば、氷川も芸術部の幹部になったり、選挙カーに乗ったりする日が遠くないのかもしれない。

デイリー新潮編集部