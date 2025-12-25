【今日の献立】2025年12月26日(金)「連子鯛の塩焼き」
【主菜】連子鯛の塩焼き
ふわっとやわらかい連子鯛をシンプルに塩焼きに。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：172Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）鯛 (連子鯛:下処理済み)2尾 大根 2~3cm
ニンジン 2~3cm
作り置き甘酢 大さじ1/2
塩 適量 ポン酢しょうゆ 適量
【下準備】鯛は切り込みを入れて塩を振り、10分位おく。出てきた水分をキッチンペーパーで拭き取り、振り塩をしてさらに化粧塩(尾びれ、背びれ、腹びれに塩をたっぷりつける)をする。
©Eレシピ
大根、ニンジンは皮をむき、せん切りにして塩もみする。しんなりとしたら水気を絞り、作り置き甘酢を加えて混ぜる。グリルを予熱する。
©Eレシピ
【作り方】1. 予熱したグリルの網に分量外のサラダ油を薄くぬって、鯛を盛りつける側を上にして並べ、中火くらいで10〜12分焼く。
©Eレシピ
表面が焦げるようならアルミホイルをかけてください。
2. 器に盛り、大根とニンジンを添える。お好みでポン酢しょうゆをかける。
©Eレシピ
【副菜】彩り蒸し野菜
野菜本来のおいしさが味わえます。お好みの野菜でどうぞ！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：113Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）カボチャ 1/8個
ブロッコリー 4房 プチトマト 4個
カブ (小)1個
ゴマダレ (市販品)適量 塩 適量
【下準備】カボチャは種とワタを取り、ひとくち大に切る。カブは皮つきのまま水洗いし、4〜6つのくし切りにする。 蒸し器をセットし、しっかり蒸気を出しておく。
©Eレシピ
【作り方】1. せいろ、または耐熱容器に野菜を入れ、しっかり湯気が上がった蒸し器に入れる。野菜が柔らかくなるまで10〜15分蒸す。
©Eレシピ
プチトマトは途中から加えてもいいですよ！野菜はお好みのかたさに蒸して下さい。
2. 器に盛って、ゴマダレや塩を添え、つけながらいただく。
©Eレシピ
【主食】焼きおにぎり
香ばしさが食欲をそそります。ひと手間加えておいしさUP！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：330Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ご飯 (炊きたて)茶碗2~3杯分
昆布 (佃煮)適量 塩 少々
麺つゆ (2倍濃縮)適量 サラダ油 適量 大葉 4枚
お漬け物 (お好みのもの)適量
【下準備】お漬け物は食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ご飯が熱いうちに手を水でぬらし、中央に昆布を入れて塩少々をつけ、食べやすい大きさのおにぎりをにぎる。
©Eレシピ
2. フライパンにサラダ油を中火で熱して(1)をのせ、両面軽く焼く。両面に麺つゆをぬり、さらに香ばしく焼く。器に大葉、お漬け物と共に盛り合わせる。
©Eレシピ