プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「連子鯛の塩焼き」 「彩り蒸し野菜」 「焼きおにぎり」 の全3品。
メインは連子鯛の塩焼き！　彩りキレイな野菜は蒸して素材のおいしさを味わって。

【主菜】連子鯛の塩焼き
ふわっとやわらかい連子鯛をシンプルに塩焼きに。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：172Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

鯛  (連子鯛:下処理済み)2尾 大根  2~3cm
ニンジン  2~3cm
  作り置き甘酢  大さじ1/2
塩  適量 ポン酢しょうゆ  適量

【下準備】

鯛は切り込みを入れて塩を振り、10分位おく。出てきた水分をキッチンペーパーで拭き取り、振り塩をしてさらに化粧塩(尾びれ、背びれ、腹びれに塩をたっぷりつける)をする。

©Eレシピ


大根、ニンジンは皮をむき、せん切りにして塩もみする。しんなりとしたら水気を絞り、作り置き甘酢を加えて混ぜる。グリルを予熱する。

©Eレシピ



【作り方】

1. 予熱したグリルの網に分量外のサラダ油を薄くぬって、鯛を盛りつける側を上にして並べ、中火くらいで10〜12分焼く。

©Eレシピ


表面が焦げるようならアルミホイルをかけてください。
2. 器に盛り、大根とニンジンを添える。お好みでポン酢しょうゆをかける。

©Eレシピ



【副菜】彩り蒸し野菜
野菜本来のおいしさが味わえます。お好みの野菜でどうぞ！

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：113Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

カボチャ  1/8個
ブロッコリー  4房 プチトマト  4個
カブ  (小)1個
ゴマダレ  (市販品)適量 塩  適量

【下準備】

カボチャは種とワタを取り、ひとくち大に切る。カブは皮つきのまま水洗いし、4〜6つのくし切りにする。 蒸し器をセットし、しっかり蒸気を出しておく。

©Eレシピ



【作り方】

1. せいろ、または耐熱容器に野菜を入れ、しっかり湯気が上がった蒸し器に入れる。野菜が柔らかくなるまで10〜15分蒸す。

©Eレシピ


プチトマトは途中から加えてもいいですよ！野菜はお好みのかたさに蒸して下さい。
2. 器に盛って、ゴマダレや塩を添え、つけながらいただく。

©Eレシピ



【主食】焼きおにぎり
香ばしさが食欲をそそります。ひと手間加えておいしさUP！

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：330Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ご飯  (炊きたて)茶碗2~3杯分
昆布  (佃煮)適量 塩  少々
麺つゆ  (2倍濃縮)適量 サラダ油  適量 大葉  4枚
お漬け物  (お好みのもの)適量

【下準備】

お漬け物は食べやすい大きさに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. ご飯が熱いうちに手を水でぬらし、中央に昆布を入れて塩少々をつけ、食べやすい大きさのおにぎりをにぎる。

©Eレシピ


2. フライパンにサラダ油を中火で熱して(1)をのせ、両面軽く焼く。両面に麺つゆをぬり、さらに香ばしく焼く。器に大葉、お漬け物と共に盛り合わせる。

©Eレシピ