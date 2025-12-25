女子プロゴルファーの佐伯三貴（41）の夫で、ボートレーサーの森照夫（37）が12月20日に自身のInstagramを更新し、挙式の様子を収めた写真を公開した。投稿では「皆さまありがとうございました」とつづり、結婚式に参列した関係者や友人への感謝を伝えている。

公開された写真には、ブライダルフラワーで華やかに装飾された会場で、森がウェディングドレス姿の佐伯と並び、自撮りをする様子が収められている。白を基調とした高砂席で寄り添う2人の表情は穏やかで、幸せに満ちた雰囲気が印象的だ。投稿にはお色直し後の着物姿や、参列者との撮影カットもあり、祝福に包まれた挙式の一日が伝わってくる。

【画像】挙式で自撮りする森と佐伯（画像は森照夫公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「結婚おめでとうーーー」「照夫くんもかっこいーし奥様もおキレイです お幸せに」「Happy Wedding」「わお！ おめでとうございます」といった祝福の声が寄せられている。