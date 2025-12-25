2025年本当においしかった“ディナービュッフェ”ランキングTOP5！帝国ホテル 東京など、Youtuberモチ子さんおすすめ
◆2025年本当においしかった“ディナービュッフェ”ランキングTOP5！帝国ホテル 東京など、Youtuberモチ子さんおすすめ
画像：ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
好きなものを好きなだけ味わえ、特別感に浸れるディナービュッフェ。そこで、YouTube「ビュッフェラボ」を主宰するビュッフェオタクのモチ子さんに、2025年“本当においしかったディナービュッフェ”を教えてもらいました。
この夏オープンしたハイアット リージェンシー 東京「Crossroads Kitchen」、伝統の味を楽しめる帝国ホテル 東京のブフェレストラン「インペリアルバイキング サール」など、モチ子さんのおすすめは？
年間50回以上ビュッフェに通い、ビュッフェ専門のYouTubeチャンネル「東京ビュッフェラボ」を配信しているモチ子さん。訪れたビュッフェでは、いつもほぼすべての料理を実食しているという、まさにビュッフェを知り尽くしたプロフェッショナル。
今回はそんなモチ子さんに、本当においしかった“ディナービュッフェ”を紹介してもらいました。
◆第5位 オールデイダイニング カリフォルニア／東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート
※2026/1/9（金）〜3/15（日）金・土・日限定で開催される「ステーキ＆ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ」のイメージ
年明けは、ステーキといちごスイーツのフェアを開催！圧倒的なコスパのよさが魅力のビュッフェ
第5位になったのは、東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートの「オールデイダイニング カリフォルニア」です。モチ子さんが足を運んだのは、11月末まで開催されていた「松阪牛と秋の味覚ディナービュッフェ」。
その魅力を教えてもらうと…、「松阪牛のフェアとはいえ、ちょっとステーキを焼いてもらえるくらいなんじゃない？と思ったら大間違いです。ステーキやハンバーグはもちろん、ビーフシチュー、肉じゃが、パスタにいたるまで、松阪牛を使っているんです」
お気に入りのメニューは、「松阪牛のしゃぶしゃぶ」なのだそう。「お肉は柔らかく、脂のしつこくない赤身肉なので、延々と食べられてしまうほど絶品でした。そして、カレーには松阪牛のスジを使用していて、トマトベースのソースと相性抜群でした」
※「牛サーロイン肉のステーキ」のイメージ
料理だけではなく、デザートにも注目してほしいとモチ子さん。「素朴な見た目のスイーツなのですが、どれもこだわりが詰まっているんです。手作りのクッキーやケーキ、プリンなど、シェフの愛情を感じる味わいで、食べるたびに笑顔になってしまいます」
2026年1月9日（金）からは、「ステーキ＆ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ」がスタート。ライブキッチンで提供される「牛サーロイン肉のステーキ」は、強い火力で表面をカリッ、中は柔らかく仕上げているそう。また、モチ子さんがおすすめするデザートでは、愛らしい見た目のいちごスイーツ登場します。ディナービュッフェでいながら、6,000円以下というコスパのよさも魅力。年明けのビュッフェ初めに訪れてみては？
オールデイダイニング カリフォルニア／東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート
プラン名：ステーキ＆ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ
開催期間：2026/1/9（金）〜3/15（日）金・土・日限定
提供時間：17:00〜21:30（LO21：00）
料金：大人5,800円、子供（4〜12歳）2,900円
備考：ソフトドリンクバー込み
※メニューは取材時のものになり、変更となっている場合があります
◆第4位 ブフェレストラン「インペリアルバイキング サール」／帝国ホテル 東京
歴史あるホテルの伝統を随所に感じさせてくれる。極上の料理とスイーツを堪能できる贅沢ビュッフェ
第4位は、日本のバイキング発祥の地として知られる、帝国ホテル 東京のブフェレストラン「インペリアルバイキング サール」。
「何回か訪れたことがあるのですが、今年は9月に足を運びました。洋食から和食、中華、そしてデザートまで、充実したラインナップが魅力です。特においしかったのが、『チャーシューメロンパン』。さっくりとしたメロンパンを割ると、中にあまじょっぱいチャーシューが入っているんです。サイズ感もほどよくビュッフェにぴったり。また食べたい一品です」
また、「海老のマンゴーマヨネーズ」も絶品だったそう。「このときびっくりしたのが、『海老のマンゴーマヨネーズ』でした。海老がとにかく大きくて、思わずびっくりしてしまうほど。まろやかなソースも最高でした。これが好きなだけ味わえるとは、本当に嬉しい驚きです」
銅鑼の音でお知らせされるタイムサービスも魅力のひとつ。「このときは、出来たての『小籠包』や『台湾カステラ』がいただけました。作りたてならではのおいしさはやっぱり格別です」とモチ子さん。
「食事もスイーツも決して奇をてらってはいないのですが、名門ホテルならではの質のよさとこだわりを感じさせてくれます。値段はお高めで、今年行ったビュッフェの中でも1位2位を争う高価格帯。ですが、味は間違いのないおいしさ。ご褒美や記念日のお食事におすすめしたいです」
ブフェレストラン「インペリアルバイキング サール」では、日本各地の郷土料理を楽しめる「日本の味巡り」のコーナーも。1月4日（日）より最終章である第6弾が始まり、四国地方をテーマにしたメニューが登場。こちらもぜひチェックしてみて。
ブフェレストラン「インペリアルバイキング サール」／帝国ホテル 東京
プラン名：ディナーブフェ
開催期間：通年
提供時間：17:30〜22:00
料金：【平日】大人17,000円、子供（4〜12歳）8,500円【土・日・祝】大人19,000円、子供（4〜12歳）10,000円
※メニューは取材時のものになり、変更となっています
◆第3位 シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
※「ローストビーフ」のイメージ
目の前でカットするローストビーフや握りたての寿司など、ライブ感満載のビュッフェが最高
第3位となったのは、ライブ感が楽しめると人気のレストラン、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの「シェフズ ライブ キッチン」です。
「目の前でカットしてもらえるローストビーフ、握りたてのお寿司、揚げたての天ぷらなど、ご褒美で食べたいような料理がそろっていて、作りたてを楽しめるのがいいですよね。ライブ感を味わえるのも嬉しい」とモチ子さん。
お気に入りを教えてもらうと、「春の北海道フェアに訪れたのですが、その際に食べたカニが格別のおいしさでした。一度も冷凍していないというカニは、身がしまっていて絶品。来年もこのカニを食べられたらいいなと思っています」
その後に足を運んだ「CHEF’S GIFT クリスマスランチ＆ディナーブッフェ」でも、また食べたい一品に出会ったのだとか。「ディナータイム限定で提供されている『国産牛肉の鉄板しゃぶしゃぶ』が本当においしかったんです。お肉の柔らかさが感動的でした」
※「ナポレオンパイ」のイメージ
クオリティの高い料理がいただけるだけでなく、デザートも充実しているのが、「シェフズ ライブ キッチン」ならでは。
「モンブランも搾りたてを提供しているんです。濃厚なモンブランクリームが最高ですね。カスタマイズデザートのコーナーにある、『シェフズスペシャルパフェ』もおすすめですよ。そして、食べ放題ではないのですが、平日限定で料理やケーキが登場するタイムサービスがあるんですよ。そのとき提供された『ナポレオンパイ』もまたいただきたいですね」とモチ子さん。幅広いラインナップでいながら、値段も比較的手頃なのが魅力。家族や友達とのお出かけに、訪れてみてもよさそう。
1月20日（火）から開催される「ワールドセレブレーションフェア ランチ＆ディナーブッフェ2026 〜インターコンチネンタルシェフが魅せる、美食の饗宴〜」でも、モチ子さんのお気に入り「ナポレオンパイ」が登場。今回も平日限定のタイムサービスとなっています。そのほか、「国産牛のリヨン風煮込みパイ包み焼き」（平日限定）や、「麦酒牛の鉄板焼き 焼きガーリックライス添え」など、豪華料理が集結するので、ぜひチェックしてみて。
シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
プラン名：ワールドセレブレーションフェア ランチ＆ディナーブッフェ2026 〜インターコンチネンタルシェフが魅せる、美食の饗宴〜
開催期間：2026/1/20（火）〜3/31（火）
提供時間：日〜金17:30〜21:00、土17:30〜22:00
料金：【平日】大人7,370円、子供3,630円【土・日・祝】大人8,580円、子供3,960円 ※サービス料15％別
備考：ランチブッフェもあり
※メニューは取材時のものになり、変更となっている場合があります
◆第2位 海鮮バイキング いろは 東京ドームシティ ミーツポート店
国産の生本マグロも本ズワイガニも好きなだけ。シーフード好きを虜にする豪華ラインナップ！
第2位は、シーフード好きにはたまらないレストランがランクイン。今年の8月にオープンした「海鮮バイキング いろは 東京ドームシティ ミーツポート店」です。
こちらは、豊洲 千客万来にある「海鮮バイキング いろは」の2号店で、前菜からメインまで、極上の海鮮料理がラインナップ。「お店の名前の通り、ここは“海鮮好きのための楽園”といっても過言ではないほど。いくらをトッピングしたポテトサラダや、セビーチェなど、前菜にもしっかり海の幸を使っているんです」
モチ子さんが特におすすめしたいというのが、国産の生本マグロのお刺身。「刺身のコーナーで出会った、国産の生本マグロ。名前の通り一切冷凍しない生の状態で、提供されています。マグロは鮮度が落ちやすいので、普通は冷凍が当たり前。ですがこちらのお店では、それを徹底した温度管理で生のまま仕入れているのだそう。そんな極上のマグロが食べ放題なんて！ ビュッフェでは、なかなか出会えないものだと思います」
さらに推しポイントがあるそうで、「いろはプランのみとなってしまうのですが、お寿司のオーダーもできますよ。QRコードから注文するスタイルで、職人さんの握りたてのお寿司が食べられるんです。数量限定の大トロ、分厚いサーモン、迫力満点の穴子…。どれもおいしかったです」
海鮮専門店だからこその豪華なメニューも。「カニも楽しめるのですが、こちらは少しお手頃の富士プランでもいただけます。ビュッフェでよく見かける紅ズワイガニではなく、本ズワイガニを食べられるというのも最高。身の詰まり方がぜんぜん違い、カニの旨み、甘みも楽しめて、カニ酢いらずのおいしさでした。また、焼き物の活あわびもおすすめ。大きくプリップリで、肝もクリーミーでした」とモチ子さん。
「ビュッフェの価格としては、ちょっとお高めかな？と思っていたのですが、生本マグロをはじめ、カニ、エビ、サーモンなど、鮮度のいい海鮮を好きなだけ楽しめると思うと、納得感が一気に上がります」
海鮮をとことん堪能したい人は、要注目のレストランです。
海鮮バイキング いろは 東京ドームシティ ミーツポート店
プラン名：いろはプラン
開催期間：通年
提供時間：17:00〜22:30（最終入店21:00、LO22:00）
料金：【平日】13,200円【土・日・祝】14,300円
備考：富士プランは、【平日】9,900円【土・日・祝】11,000円
※メニューは取材時のものになり、変更となっている場合があります
