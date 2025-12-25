2026年1月13日よりフジテレビ系火9ドラマ枠で放送がスタートする福士蒼汰主演ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』に超特急の草川拓弥、篠田諒、東雲うみが出演することが決定した。

参考：『東京P.D.』福士蒼汰、吉川愛ら集結のポスター完成 OP主題歌はsyudou書き下ろし

本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにこだわり、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。

フジテレビ制作の連続ドラマへの出演は『モトカレマニア』（2019年12月／フジテレビ系）最終話以来となる草川が演じるのは、安藤直司（緒形直人）が捜査一課にいた頃の後輩で捜査一課の刑事・伊澤嘉人。安藤が目にかけていた後輩だが、ある出来事がきっかけで物語を大きく動かす。

フジテレビの連続ドラマへの出演は本作が初となる篠田が演じるのは、YBXテレビの社会部で記者を務める永山和也。警視庁捜査一課担当で、金子ノブアキ演じる稲田裕司の後輩にあたる役どころだ。

同じくフジテレビの連続ドラマへの出演は初となる東雲が演じるのは、東都テレビの社会部で記者を務める田中由香。警視庁捜査二課担当で、広報課2係の時永修次（竹財輝之助）に情報をせがむことも。

なお、本作のメインテーマ曲を含む劇中音楽を澤野弘之、KOHTA YAMAMOTOが担当することが決定。澤野は『進撃の巨人』シリーズや『機動戦士ガンダムUC』など、KOHTA YAMAMOTOはアニメ『キングダム』シリーズや『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』（2025年／フジテレビ系）などを手がけている。

■コメント・草川拓弥（伊澤嘉人役）伊澤嘉人を演じます。草川拓弥です。自分の中で刑事ドラマといえば『踊る大捜査線』で、たまたま見返していたタイミングでお話をいただいたので、一方的に運命を感じてしまっていました。あまりなじみがなかった広報課でのお話が新鮮で台本を読む手が止まらなかったです。大事に大切に演じさせていただきます。

・篠田諒（永山和也役）この作品の出演が決まり台本を読ませていただき、物語全体に流れる生々しさや社会性にワクワクし、警察組織、そして広報と記者の関係性などあまり知られていない部分に僕自身、心が躍りました。そんな作品に携われることがうれしいです。そういった部分でもこの作品を楽しんでいただけると幸いです。

・東雲うみ（田中由香役）台本を読ませていただき、社会性の高いテーマと、警視庁広報と記者の関係性が持つリアリティーに強くひき込まれました。フジテレビ連続ドラマ初出演となる本作で、記者・田中由香という役に真摯に向き合い、物語の一端を担えたらうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）