【GUのグリーン】が意外と使える！ おしゃれ店員に学ぶ♡「大人っぽコーデ」

カラーアイテムは難しくて敬遠しがち ── そんなふうに感じている大人にこそチェックしてほしいのが、【GU（ジーユー）】のグリーンアイテム。今季は深みのあるグリーンが海外ランウェイでも注目されていて、日常のコーデに取り入れるのにも絶好のタイミングです。そこで今回は、GUスタッフさんの着こなしを参考に、落ち着いたトーンでも今っぽく仕上がる「大人のグリーンコーデ」をご紹介。印象を更新したい日に、ぜひ取り入れてみて。

大人も取り入れやすいプレッピー × 深緑の旬デザイン

【GU】「Vネックカーディガン Harry Potter」\3,990（税込）

ハリー・ポッターの世界観をさりげなく楽しめる、スリザリン寮をイメージしたニットカーディガン。こっくりとしたグリーンに、寮を象徴するヘビのワッペンがワンポイントになり、トレンドのスクールムードが楽しめます。袖のネームラベルやラインなど細部までこだわりがあり、羽織るだけでほどよく遊び心のあるスタイルが完成しそう。

深みグリーンを黒で引き締めて大人仕様に

プレッピーなカーデを大人っぽく着こなしたいなら、黒を多めに組み合わせるのもひとつ。深いグリーンとブラックのコントラストで落ち着きが生まれて、ゆったりシルエットでもすっきりと見せられます。白インナーを少しのぞかせれば、重くなりがちなダークトーンに軽さが加わり、ほんのり今どきのムードに。

ワンパターン回避に効く落ち着きグリーン

【GU】「ヘビーウェイトスウェットフルジップパーカ」\3,990（税込）

着回し力の高いパーカは、安心感のある黒やグレーを選んで、結果マンネリ化してしまう……という人もいるのでは。この深みのあるグリーンなら落ち着いたトーンで着られて、手持ちのベーシックカラーのアイテムとも馴染みやすそうなのが嬉しいポイント。控えめながら確かな存在感を添えてくれるので、いつもの装いをさりげなく更新できる一枚となりそう。

定番レイヤードにグリーンを差して鮮度アップ

深みグリーンのパーカは、レイヤードしても騒がしくならず、落ち着いた雰囲気を保てるのが魅力。白シャツや黒タートルを重ねてもまとまりやすく、ダークトーンのアウターとも自然にフィットしますす。ダークトーン同士の掛け合わせでも単調にならないのは、グリーンがほんのりニュアンスを添えてくれるから。ワイドデニムでカジュアルに振っても、大人の余裕を感じるスタイルに着地します。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K